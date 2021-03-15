房祖名曾於2014年與好友柯震東在北京涉毒被拘捕，之後遭大陸封殺。他首部執導的電影《北京晚9朝5》，在父親成龍周旋下於非議聲中排期於去年聖誕節上映，但在電影上映前夕，大陸廣電總局再發佈「關於加強網絡秀場直播與電商直播管理」新規定，要求「不為失德藝人提供公開出鏡發聲機會」，最終電影在無聲無色下被撤檔。

為尋求出路，電影在無法上映後，迅速變陣改名為《北京愛情圖鑑》，並低調宣傳定檔3月12日在大陸全國上映，卻偏偏又在上映前遇着相同情況。早前在「習權兩會」有人大代表倡加強懲涉毒藝人，「對劣質藝人分懲罰等級，犯大錯者應永久逐出娛樂圈」、「一次吸毒，終身禁演」等建議，結果《北京愛情圖鑑》在臨上映前又再低調地改期到4月9日上映。

近年大陸廣電局不斷加強管控，導致「劣質藝人」出鏡都要被打格，既然出不到鏡，做幕後總可以吧？一直謀求復出的房祖名，2017年處女執導電影《北京晚9朝5》，邀請陳柏霖與郭采潔擔演男女主角，更找到老竇成龍、世叔伯曾志偉、好友謝霆鋒來助陣客串，但電影煞科超過3年，難以如期上映，更有不少網民留言抵制：「這電影就不配上映」、「吸毒還能當導演，有個好爹真好」、「抵制房祖名，吸毒不可原諒」。

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