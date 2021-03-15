今年格林美於香港時間今早舉行，23歲女歌手H.E.R.憑一曲《I Can’t Breathe》擊敗Billie Eilish、Dua Lipa、Taylor Swift和Beyonce等重量級歌手，爆冷獲得年度歌曲獎，她上台致詞時表示：「我們在2020年夏天的戰鬥，要保持一樣的力量。」示意大家力抗武漢肺炎疫情。

天后Beyonce在格林美共獲得9項提名，當中包括年度大碟和年度歌曲兩個大獎，但她疑因近日爆出格林美由「秘密委員會」操控提名名單，日前有傳她不會現身頒獎禮，不過她最終亦有到場，並憑與Megan Thee Stallion的合唱歌《Savage》獲得最佳饒舌藝人和最佳饒舌歌曲獎。

部份得獎名單

年度歌曲：H.E.R.《I Can’t Breathe》

最佳新人：Megan Thee Stallion

最佳流行演唱專輯：Lady Gaga & Ariana Grande《Rain on Me》

最佳流行歌手：Harry Styles《Watermelon Sugar》

最佳R&B歌曲：Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello《Better Than I Imagine》

最佳饒舌藝人：Megan Thee Stallion Featuring Beyonce《Savage》

最佳饒舌歌曲：Megan Thee Stallion Featuring Beyonce《Savage》

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