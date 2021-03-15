第63屆格林美獎於美國時間昨晚舉行，由開騷到完騷都出現不少新「紀錄」和「首次」，開騷前已由前由Beyoncé 破紀錄成為提名最多的女歌手搶盡風頭，作晚獎項到手再次刷新紀錄，成為史上得獎次數最多的女歌手，韓國組合BTS首次入圍「最佳流行組合」，The Strokes 成軍廿年，贏得職業生涯第一個格林美獎。而頒獎禮原本在一月舉行，無奈因為疫情而延期，並改為以預錄和現場實況的方式網上直播，貴為音樂界年度盛事，得獎者個個實至名歸令樂迷滿意，所有出席的嘉賓悉心打扮行紅地毯，更得到觀眾疫後對紅地毯的打扮的報復性關注，歌手們亦有備而戰，帶來不少1920年代爵士風打扮，營造「不確定」年代的復蘇現象。

Doja Cat台上唱出洗腦歌《Said So》 ，身穿Roberto Cavalli超Deep-V的電單車戰衣綴黃色羽毛晚裝裙，性感度爆燈，也是1920年代的「大解放」的特色。羽毛是roaring 20s’一個重要的要元素，Harry Styles 自從着裙上雜誌封面以來，對自己性別模糊的打扮更有自信，得到「最佳流行歌手」的他，穿上兩套Gucci 西裝，兩套都配上羽毛頸巾，台上的黑色皮革西裝真空上陣，帶來20年代戰後的享樂派的風格。Megan Thee Stallion 則以誇張羽毛歌姫打扮上台領獎，白色的羽毛頭飾和cape加上閃閃發光的透視連身衣，是最絢爛的Flapper girl。20年代講的是紙醉金迷和享樂，Billie Eilish收起平日的街頭風，穿起綠色Gucci套裝，身上鑲滿閃石，頭戴寶石頭飾，是近來最華麗的Billie。Dua Lipa 連換上兩套 Versace 高級訂製的閃爍水鑽設計造型，配合私伙咪stand和閃粉紅眼影妝， 壓倒性成為當晚最佳衣着。

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