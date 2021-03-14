早前有人在社交平台大談香港電影的生死存亡，引來一番討論。要重振已被合拍片文化蹂躪得快死的香港電影，其實可以由短片做起。短片製作資金需求較小，可以撇開市場因素，也更能迎合新時代的觀影習慣。香港不是沒有好的短片，但有時候你也可以將你的地平線稍為擴展，將眼界拉闊，可能會為你帶來無限想像。

今個星期「國際短片精選」再為大家推介四齣來自世界各地的精采短片，緊張刺激、輕鬆幽默兼而有之。有大玩性別文化的《Woman In Stall 更衣室驚魂》、末日瘋狂喜劇《8：27》、獲提名奧斯卡最佳劇情短片的《DeKalb Elementary 迪卡布小學槍擊事件》及調侃網絡私隱的《Broccoli 西蘭花》。在你展開香港電影救亡行動前，不如先來果燃台看看本周推介的「國際短片精選」節目3，找找靈感。

導演：Madeleine Sims-Fewer, Dusty Mancinelli

近年woke culture席捲歐美，這個故事由性別（gender）」和「有毒男性氣質（toxic masculinity）」這兩個woke Culture詞彙開始。女主角趕時間，跑到廁所內的廁格更衣。忽然有個陌生男子在門外搭訕，並告知她身在男廁，然後對話越演越烈，句句動魄驚心。

影片巧妙地利用對白、場景，營造了扣人心弦的10分鐘，導演Madeleine Sims-Fewer自導自演精采絕倫。最令人驚喜之處卻出現在最尾的數秒。有奶便是娘，明明沒有尿兜，怎會是男廁？但世事總有例外吧。

《更衣室驚魂 》曾參展多個影展，包括2018年卡加利國際電影節、倫敦短片電影節、雅典國際電影節等。2019年於美國Slamdance電影節奪得評審團大獎。

導演：Reed Van Dyk

美國的槍枝政策一直是美國政治中極具爭議的議題，校園槍擊案件屢見不鮮，差不多每年都會發生，但武器擁有權受憲法保護，難以推翻。

《迪卡布小學槍擊事件》靈感來自一段真實的911報案中心對話，故事講述白人精神病男子Steven持槍進入迪卡布市小學，挾持了全校師生，並與警員對峙。別誤會，這不是一齣警匪槍戰動作片，影片動人之處在於黑人接待員Cassandra在極端情況下，對Steven那份超然的同情心。

《迪卡布小學槍擊事件》在多個國際電影節榮獲多達11個獎項，包括在2017年法國克萊蒙費朗國際短片電影節奪得評審團大獎，並於2018年第90屆奧斯卡金像獎入圍角逐最佳劇情短片。

導演：Matthias Kreter

特別新聞報告，太陽已經燃燒殆盡，我們尚餘8分27秒的日光，然後地球會進入無盡的黑暗，暫時無法預料會對人類有何即時影響⋯⋯。

如果你看到以上一則新聞，在人生最後的幾分鐘你會做甚麼？再一次別誤會，這不是末日災難片，德國導演Matthias Kreter為你帶來瘋狂而幽默的另類想像。

《8：27》於2018年曾到美國洛杉磯喜劇電影節、意大利科爾蒂森尼奇電影節、德國格林茲蘭電影節參展，2019年於美國波士頓科幻電影節奪得最佳短片獎。

導演： Iván Sáinz-Pardo

有一日，你打開雪櫃，裏面只剩一棵你最討厭的西蘭花，於是你打電話想叫個邪惡的芝士四重奏，跟着你發現間pizza店已被Google收購，然後店員對你的身體狀況、健康指數、醫療紀錄瞭如指掌，建議你點個素食批，她甚至知道你乃毒男一名，就連你剛剛上完Pornhub她都知道。

在網絡時代，搜尋器、社交平台已經支配你的生活，你的私隱赤裸裸的暴露在大數據之中。偏偏你斷網3分鐘可能已經會有輕生的念頭。

以前陰謀論者會說「影子政府」如何如何，今時今日「deep state深層帝國」如何操弄世界已是昭然若揭毫不掩飾。假若歐威爾仍然在世，他可能會將「big brother is watching you」改為「big data is dominating you」吧。

入來睇，入來揀，睇完「國際短片精選」，你可能就會有靈感拯救香港電影。

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