由美國Nickelodeon兒童電視台主辦的兒童選擇大獎（Kids’ Choice Awards）受到武漢肺炎疫情影響，前日透過網上視像直播形式舉行，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）憑《怪醫D老篤》（Dolittle）獲得最喜愛電影男星，致辭時慘被「鬼口水」亂射，染到全身綠色。

姬嘉鐸陀B撐場

今屆兒童選擇大獎雖然只能隔空舉行，但仍吸引不少荷李活紅人助陣，當中包括現正懷孕的「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）、小天王Justin Bieber老婆Hailey Bieber和德國超模Heidi Klum等。現年55歲的羅拔唐尼憑《怪醫D老篤》捧走最喜愛電影男星，而他大前日亦憑同一部電影，在有「爛片奧斯卡」之稱的金草莓頒獎禮（Razzie Awards）中獲得最差男主角提名，認真諷刺。

有備而來的羅拔唐尼戴上太陽眼鏡致辭時，慣例被鬼口水射面，他事後在社交網站留言：「你以為只有變形俠醫才會變綠色？很榮幸獲得最喜愛電影男星，但沒有你們是沒有可能發生，從我綠色的心底感謝你們。」

米莉橫掃影視界

最喜愛電影女星和電視女星，由「Eleven」米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）分別憑《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）和《怪奇物語》（Stranger Things）奪得，而《怪》劇亦獲得最喜愛家庭電視節目獎，至於姬嘉鐸主演的《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）就勇奪最喜愛電影。

音樂獎方面，Justin當晚獲得最喜愛男歌手，他與小天后Ariana Grande合唱的武肺防疫歌《Stuck with U》亦奪得最喜愛合唱歌獎，由Hailey負責介紹出場。Justin一共演出了三首歌，包括《Intentions》、《Hold On》和《Anyone》。韓國男子組合防彈少年團（BTS）則橫掃三獎，包括最喜愛組合、最喜愛歌曲和最喜愛全球歌手。