堪稱最平胸港姐、現年29歲的陳凱琳（Grace）2013年選美出身，身型嬌小的Grace以美麗智慧兼具及表現沉穩脫穎而出奪冠，不過只得5呎4吋身高、上圍只得30A卻被封為平胸港姐，Grace 2018年跟鄭嘉穎婚後生了兩子Rafael與Yannick，Grace也將漸漸將幕前工作減至零，並轉營當KOL，不時於社交平台發放時尚照片，專心照顧家庭之餘也密密搵銀。

今天Grace在IG上載了多張相片，穿上充滿法式浪漫風情的開胸睡衣，除了輕露香肩，她更不經意露出渾圓的胸脯，非常性感。而跟Grace合照的是王敏德細女麗嘉（Irisa），24歲的Irisa出名身材惹火，擁5呎11吋的身高兼34D、24、35的魔鬼身材，Irisa穿上全白色的喱士透視內衣配西裝，無論身材、身高與年齡也略勝一籌。不少網民都紛紛留言讚二人的照片火辣，連Irisa爸爸Michael看後也留言大讚女兒漂亮！

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