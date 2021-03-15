現年45歲的李璨琛於2012年跟時裝設計師梁志瑩（Pae）結婚，婚後5年誕下囡囡李元元（Lucy）。由於Lucy肥嘟嘟好可愛，所以其母為囡囡開了個人IG分享成長趣事，Lucy吸納不少粉絲，成為最細的KOL。Lucy媽咪梁志瑩今日貼出Lucy穿上小圍裙，自己學做蛋糕的照片和短片，看到美味的忌廉，Lucy忍不住偷食，為食相即被Pae拍下貼出來，十分搞笑。

平日最愛扮Elsa公主的Lucy，今日就自製Elsa蛋糕預祝歲生日，當然笑到見牙唔見眼，還識得用3隻手指示意自己3歲。Pae看到女兒開心，自己也開心，並更留言：「話咁快又3歲，黐線，時間過得咁快，真係要即刻快啲生多個先得，就今晚即刻生。」老公李璨琛收到未？車婉婉、糖妹和陳敏之等都留言送祝福，網民則說：「Happy Birthday to Lulu，永遠做個快樂無憂的元元公主。」

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