男子組合MIRROR大受樂迷歡迎，當中以姜濤最有人氣。組合中的21歲成員邱傲然（Tiger）比較低調，他日前被《蘋果》發現一拖二出動到旺角shopping，同行有逾40歲女子和一名約20餘歲少女，三人行十分好傾，估計打扮樸素的中年女人就是Tiger媽咪，少女未知是親友還是密友。

當日下午5時多，他們先到商場內的潮店看衣服和波鞋。Tiger在2019年創作自家服飾品牌「Dézert」，他對挑選服飾當然有要求，Tiger從貨架拎上手細看，還問媽咪及同行女仔的意見，他們當時在店中未有收穫，不過Tiger入店前手中便拿着一袋東西，相信是上一站逛街時已買了心水物品。其間有途人認出Tiger，但只是背後指點，未至瘋狂上前集郵。

上車除罩透氣

Tiger母子及少女繼而再轉場去看玩具店，漫目無的window shopping，三人在路上時，當邱媽媽墮後了，Tiger都會停步等埋媽咪，非常細心，他們行攰了，就在附近揀了一間餐廳入內嘆下午茶，進入食肆前都守規矩量溫。由於當時二人限聚，他們只得分兩枱而坐，Tiger和少女對坐，邱媽媽就坐在旁邊的枱子，看完餐牌落「柯打」，食物未上枱前，他們很有公德心都未有脫下口罩吹水，當醫飽肚後，他們補充過體力再往購物。下一站原來是到超巿掃貨，三人分別揀選自己喜歡的食物，邱媽媽獨自往看酒類，更買了一支白酒，她支持環保未有要購物袋，只是把酒拿在手中。Tiger和少女又去看壽司，她最後都揀了一盒。當買好食物便一齊離開，他們去了排隊用收據搞泊車蓋印，然後才往取車，負責做柴可夫的是邱媽媽，汽車玻璃貼了P字，Tiger坐司機位旁，少女坐後座，他們上了座駕大放除口罩透氣。

此外，Tiger近日工作很多，除獲派演ViuTV劇集《男排女將》外，他又跟ERROR的何啟華（阿Dee）客串演出賀歲片《向西聞記 新春sp：阿姨！我不想努力了！》的跳老舞群組戲份，與盧覓雪有對手戲。平日說話不多的Tiger原來在隊友心目中被認為最搞笑，Anson Kong（AK）曾讚Tiger：「佢喺我哋入面年紀最細，但內心住咗個40幾50歲嘅老靈魂，佢唔係好講嘢，但一講就語出驚人，令大家好開心。」

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