格林美於香港時間今早舉行，樂壇天后Taylor Swift創造歷史，憑大碟《Folklore》成為首位獲得三次年度專輯的女歌手，她分別於2010年憑《Fearless》及2016年憑《1989》獲得年度專輯，共獲11個格林美獎。

Taylor Swift穿着花衫與監製及製作班底上台，致詞時還公開感謝影星男友祖艾雲（Joe Alwyn）：「我想多謝Joe，他是第一個聽我所有創作歌曲的人，我在疫情隔離期間，與你一起寫歌是最好的時光。」Taylor還指好友「花邊教主」碧琪麗芙莉（Blake Lively）和她老公「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）是第二和第三位聽過她所有作品的人。Taylor今年一共獲得6項提名，在頒獎禮上演出一連串作品，包括《Cardigan》、《August》和《Willow》。另外，19歲女歌手Billie Eilish憑《Everything I Wanted》獲得年度製作大獎，她領獎時大讚Megan Thee Stallion，指她的《Savage》才值得該獎項。

2021年格林美部份得獎名單

年度製作：Billie Eilish《Everything I Wanted》

年度專輯：Taylor Swift《Folklore》

年度歌曲：H.E.R.《I Can’t Breathe》

最佳新人：Megan Thee Stallion

最佳流行歌手：Harry Styles《Watermelon Sugar》

最佳流行組合：Lady Gaga ＆ Ariana Grande《Rain on Me》

最佳流行專輯：Dua Lipa《Future Nostalgia》

最佳R&B藝人：Beyonce《Black Parade》

最佳R&B歌曲：Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello《Better Than I Imagine》

最佳R&B專輯：John Legend《Bigger Love》

最佳饒舌藝人：Megan Thee Stallion Featuring Beyonce《Savage》

最佳饒舌歌曲：Megan Thee Stallion Featuring Beyonce《Savage》

最佳鄉謠組合：Dan + Shay ＆ Justin Bieber《10,000 Hours》

最佳MV：Beyonce & Ivy Blue《Brown Skin Girl》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！