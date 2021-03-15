荷李活電影界盛事奧斯卡頒獎禮，於今晚公佈最終入圍名單。曾國祥作品《少年的你》就代表角逐香港最佳國際電影，更竟然入圍最後5強，令人意外；至於代表台灣的《陽光普照》就未能殺入最終回。

曾國祥得悉喜訊後，興奮地向《蘋果》表示：「多謝多謝！好開心呀！我都係啱啱先知道呢個消息，仲非常之興奮！好多謝大家嘅支持，其實好開心嘅，因為部戲喺唔同嘅國家都受到觀眾支持同喜歡，所以呢樣嘢係自己作為一個導演好開心嘅一件事。同埋非常之多謝所有參與過呢部戲嘅台前幕後同事、所有嘅兄弟姊妹，因為一部戲嘅成功係大家嘅努力，好感恩、好多謝大家。Thank you.」

由韓國73歲實力派女星尹汝貞孖《陰屍路》（The Walking Dead）男星Steven Yuen主演的《農情家園》，就反而未有入圍最佳國際電影，而是獲提名最佳電影。

另外入圍的作品還有丹麥《Another Round》、羅馬尼亞《Collective》、突尼西亞《The Man Who Sold His Skin》及波斯尼亞和黑塞哥維那《Quo Vadis, Aida?》

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