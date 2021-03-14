現年31歲的雷深如（J.Arie）前年簽約邵氏，上月突然提前解約。日前J.Arie在觀塘接受《蘋果》專訪，大爆「分手」內幕，原來曾獲提名金像獎最佳新演員的她，在邵氏年半只拍兩劇，加起來更只得四句對白；慘遭冷待的她自資出歌，因為內容踩界，被高層樂易玲狠批：「個人咁癲係返唔到內地。」J.Arie最後解約求生。

撰文：比華利

場地提供：The Wave

雷深如2012年港大法律系畢業後，翌年即簽約太陽娛樂加入樂壇，成為新人王，前年轉做獨立歌手一度孤苦無依，其後邵氏向她招手，J.Arie以為大樹好遮蔭，與邵氏簽下五年合約，原定到2024年中才約滿，她卻於今年情人節提前解約。J.Arie指加入邵氏初期非常低調，嘗試學做乖乖女配合，不過去年她先後推出歌曲《雙面哈菲》和性上癮為題材的《陰陽道具》，由才女變「性女」嚇壞公司高層，為免雙方對立，J.Arie最後選擇解約求生。終於等到鬆綁，J.Arie也興奮高呼：「冇約嗰一刻，我感覺鬆咗一口氣，我終於可以做《蘋果》訪問喇！」

飛大馬拍攝變遠景

回顧這一年半做邵氏藝人，J.Arie說：「拍過兩套劇，總共有四句對白，其中一套係《非凡三俠》，公司特登安排我飛去大馬拍一場戲，我喺cafe見到Chilam（張智霖），遞本書同佢講『你可唔可以同我簽個名，我係你fans』，最後套劇出街，我變咗wide shot，對白被cut走。另一套係《陀槍師姐2021》大結局嗰集，出場講我殺咗男朋友落口供時爆喊，呢套我有三句對白……出咗三秒，叫做同陳豪、宣萱同場。」J.Arie兩次演出的角色完全沒發揮，跟路人甲冇分別。

J.Arie坦言前年年中簽約邵氏時，仍未清楚音樂路向：「前年尾屎忽痕寫咗一本『誠實日記』，認清自己原來係咁，接連創作咗《雙面哈菲》同《陰陽道具》兩首歌。」清晰自己路向後，J.Arie不想創作商業歌，只想隨心而寫，但這些作品都被評為精神病系列，要她勉強綁死在邵氏，相信只會兩敗俱傷。J.Arie於是跟高層樂易玲傾談解約：「我同樂小姐講『我同公司direction咁唔同，可唔可以放生我』，佢覺得我做嗰啲歌，搞到個人咁癲，好唔正面，係返唔到內地。樂小姐都應該預計唔到我咁癲，養住我都影響到佢哋，擺我入佢啲劇係返唔到內地。」

唔介意40歲再嚟過

J.Arie此刻最大心願，是明年能夠出碟，及開一場演唱會。現在離巢，成功掙脫枷鎖，她自覺距離目標近了：「我唔使再扮斯文，完全做返自己，索性再由零開始。」高考考獲2A2B的J.Arie算是高材生，更是從港大法律系畢業，不過未能學以致用：「當年唔理父母反對要入行做音樂，我唔覺得好嘥，將來走投無路。我先返去做律師。最初入行，我係有10年計劃，到𠵱家都過咗八年。我個timer想從頭計過，我𠵱家31歲，到40歲時再睇吓點，或者到時再讀返個法律牌，即使40歲入律師樓做junior俾人使，我都唔介意。」

在圈中浮沉八年的J.Arie除習慣了辛酸，還學會釋懷：「只要唔同人比較，唔去諗人哋點樣，自己就唔會去流一滴眼淚，不過有時我都會無端端沖涼時喊咗。人人都有辛酸，但我哋好多時只睇到人哋風光，千祈唔好唔小心比較咗，我只係同自己比較，希望今日比噚日進步。」