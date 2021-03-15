抗爭紀錄片《理大圍城》原訂今日在高先電影院放映，早前門票預售時反應熱烈，觀眾通宵排隊，惟今日在電影放映前3小時，高先電影院在facebook專頁發出公告，表示《理大圍城》兩場次要取消。高先電影院解釋，是因為放映事宜受到過度關注，為避免引起不必要的誤會而取消，觀眾可申請退款。

原訂高先戲院今日起舉辦「香港電影評論學會大獎─得獎電影巡禮」，早前獲選為本年度最佳電影的紀錄片《理大圍城》亦在放映之列，原訂於今晚8點放映一場，後因反映熱烈於21日開加一場，兩場戲飛都迅速售罄。但今日高先公告取消放映，但未有交代是誰作出取消放映決定，惟下款寫有高先電影院及香港電影評論學會兩間機構名稱。據了解，有個人及團體早前向高先洽商「私人包場」播《理大圍城》，惟今日都收到高先通知要取消。對於取消放映《理大圍城》，高先電影院回覆《蘋果》時沒作補充︰「冇其他回應，謝謝！」

而《文匯報》上周四（11日）曾以社評「《理大圍城》煽暴違法必須禁播」為題，斥責《理大圍城》意識不良 ，甚至「影片本身就涉嫌違法 」，該社評直指電影「仇視國家情緒」，電檢處應將《理大圍城》列為「禁片」。

對於高先取消放映《理大圍城》，網民紛紛留言：「尊重你哋 辛苦了」、「哎！連睇場戲都唔畀，仲厚顏無恥地話香港仲有自由」、「明白的。會繼續支持高先，加油」、「睇到呢個post喊咗，你哋盡咗力，唔容易！高先加油，電影評論學會加油！」、「政治打壓」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！