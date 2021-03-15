歌手出身的蔚雨芯（Rainky）早年在香港發展普通，機緣下北上搵食轉戰演戲，早已賺到第一桶金，在疫情下有見事業停滯，她膽粗粗與友人合資百萬搞美容生意，還親身上陣做生招牌，並經常在社交網上晒性感身材派福利，延續她出道時「魔鬼胸」的稱號。Rainky在美容行業打滾短短時間已賺大錢，她去年升呢做業主，豪擲770萬買入將軍澳樓盤，事隔1年，Rainky再做業主，今次和生意拍檔合資買樓，看準疫情之下有危有機，2人睇中西九龍「維港匯I」新樓盤，幸運地可以中籤揀樓，選購了840萬元的一房單位，向圈中小富婆進發。

Rainky今次買樓主要作投資，看好地理位置有升值潛力，明年才會收樓，預計之後會放租，幾年後有斬獲時就會放賣單位。Rainky對投資物業一直有興趣，她回覆傳媒查詢時透露：「目前畀心機做美容品牌生意，努力供樓投資，今次層樓主要是投資不是自住，將來都會睇定樓盤入市，順其自然。」她和友人最初預算為750萬左右，但到揀樓時已經沽清，最後才揀了840萬單位，未來日子Rainky孭兩層樓需財力十足，她笑言要加快步伐搵錢。

此外，Rainky曾被指有位馬來西亞「富二代」男友，早年更有傳準備做千億新抱和公司解約，事實上她當時突然富貴，不時作浮誇打扮變靚啲，身上還有不少名牌，不過她一直否認蜜運，「傳聞是好耐歷史的傳聞，目前單身。」

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