香港過去數年急速惡化，有人覺得「香港電影已死」，不過，關於香港的社會紀錄片，卻越見受到重視。奧斯卡今晚公佈最終入圍名單，以2019年反送中為題材的紀錄片《Do Not Split 不割席》 ，有份入圍最佳紀錄短片。短短30分鐘，記錄了香港抗爭者對抗武裝警察，以至後來「港區國安法」立法。

自2014年起，陸續有人以紀錄片方式為香港社運作見證，2016年完成的《亂世備忘》，記錄了2014年雨傘運動，香港人在「夏慤村」留守、對政改的睇法。《亂世備忘》最終入圍第53屆金馬獎最佳紀錄片、獲提名2016年台灣國際紀錄片影展華人紀錄片獎，並於2017年日本山形國際紀錄片影展獲小川紳介賞。

《亂世備忘》製成的一年後，再有紀錄片《地厚天高》面世，記錄前本土民主陣線召集人梁天琦2016年參選立法會歷程，最終梁天琦因暴動罪成為階下囚。《地厚天高》一直未能在戲院上映，4年後的《理大圍城》面對同一情況，記錄了歷史卻難覓地方放映，上月港大學生會舉行《地厚天高》放映會，被港大指放映會有「違法風險」；《理大圍城》更被親中傳媒批鬥，原本會放映兩場的高先電影院，最後要宣佈取消。《地厚天高》當年獲電影評論學會列為八套推薦電影之一，《理大圍城》更成為今年最佳電影。

前年的反送中運動，歷時大半年，除了《理大圍城》，還有一群「香港紀錄片工作者」製作《佔領立法會》，期望外間能透過片段，理解抗爭者的想法、絕望及憤怒，電影入圍去年金馬獎最佳紀錄片。

日本導演堀井威久麿亦曾來港記錄社會運動，將片段輯錄成影片《香港畫》（Montage of Hong Kong），記錄時間由2019年11月到2020年1月。影片曾獲「大阪門真國際電影節」優秀賞、第15屆「札幌國際短片電影節」獲最佳紀錄片獎，及「神戶INDEPENDENT電影節」最高榮譽大獎。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！