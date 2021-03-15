由香港導演曾國祥執導的《少年的你》是一部於2019年上演的大陸電影，由大陸人氣男星易烊千璽及影后級的周冬雨主演，儘管故事只是老掉牙的橋段——校園暴力的少年罪犯愛上純情女學生的愛情片，可是橋段舊還舊，該片在大陸取得逾15.55億人民幣（約18.57億港元）票房，還出戰多個影展，其中單是去年在線上宣佈賽果的香港電影金像獎，《少年的你》橫掃8獎成大贏家，當中包括最佳電影和最佳導演等。

獲獎多 港票房少

首個獎項為2019年舉行的澳門國際影展新華語映像單元，周冬雨憑片封后，之後她再在第14屆香港電影導演會年度大獎、第39屆香港電影金像獎、第14屆亞洲電影大獎、第十一屆中國電影導演協會2019年表彰、第35屆大眾電影百花獎、第33屆中國電影金雞獎等憑片封后。而《少年的你》本身就先後揚威第26屆香港電影評論學會大獎、第20屆遠東電影節及第10屆澳洲電影與電視學院獎等；導演曾國祥亦憑着《少年的你》多次獲頒最佳導演獎。

雖然獲獎很多，不過當《少年的你》「返」到香港，似乎不算啱港觀眾口味，該片先後兩輪在港上映，首輪於前年12月，當時上映35日，共取得55.5萬票房；後來在金像獎公佈賽果後再度上畫，第2輪上映共41天，取得63.3萬票房，兩輪合共得118.9萬票房，成績只屬一般。

做幕後更見成績

眾所周知，現年41歲的曾國祥是曾志偉的長子，但他沒有「繼承」父親做幕前的衣缽，反而主攻幕後，曾國祥於2010年初次執導演筒，與尹志文合導《戀人絮語》及《指甲刀人魔》，2年後執導《醉後一夜》，不過知道的人不多。直至2016年，曾國祥執導改編自中國作家安妮寶貝的同名短篇小說的《七月與安生》終於「彈起」，主演的周冬雨及馬思純更憑此片同封第53屆台灣金馬獎的影后，令曾國祥一鳴驚人！

被大陸網民翻舊賬

雖然曾國祥近日搵人民幣居多，難免令人聯想或猜度其政治立場，曾國祥沒有公開態自己是哪一種「顏色」，但他去年原定獲邀參演大陸綜藝節目《我就是演員》，與章子怡、《延禧攻略》監製于正等一同擔任節目的考核官，惟曾國祥在節目播出首集當天的下午，突然宣佈因武漢肺炎疫情的隔離問題，選擇退出該節目，當時就有大陸網民卻質疑他因為早年曾支持雨傘運動，基於政治原因被Out。

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