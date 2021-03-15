外國超模這兩年都爆出懷孕生仔的好消息，繼Gigi Hadid育有女兒後，美國超模Karlie Kloss近日都誕下和企業家老公的第一個Baby，正式升格做媽媽。

消息由Joshua Kushner在自己的IG公佈，他貼出一張新生嬰兒的側面照，寫上”Welcome to the world,” 開心告知好友自己的首個孩子出世了。不過，內文及有關方面都沒有透露到底是男嬰還是女嬰，至於新手媽咪Karlie Kloss可能忙於餵奶，未有更新社交平台。Karlie Kloss身高近188cm，而老公亦超過190cm，不論兩人的Baby是男或女，相信都必會是個長腿Baby。Joshua Kushner的哥哥是特朗普大女Ivanka Trump老公，所以特朗普女兒Tiffany Trump等都有留言恭賀。

Karlie Kloss 和企業家老公Joshua Kushner在2012年認識兼成為好友，其後在2018年結婚，去年十月在IG宣佈懷孕， 身為超模的她，懷胎期間狀態依然很好，不時都會在IG、YouTube出post，以視像教學，教授孕婦造型。

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