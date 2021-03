荷李活電影界盛事奧斯卡頒獎禮,於今晚公佈最終入圍名單。當中的最佳紀錄短片一獎就特別引起香港人注意,因為反送中紀錄片《Do Not Split 不割席》有份入圍,再次將香港的抗爭訊息帶到全世界。

《Do Not Split 不割席》由挪威導演Anders Hammer執導,以反送中為題材。今次有份入圍奧斯卡最佳紀錄短片最終入圍名單,對不少香港人都相當鼓舞。《Do Not Split 不割席》是一部30分鐘的紀錄片,講述香港的抗爭並非虛張聲勢,而是一場場的實戰,以對抗持有武器的警察。片中紀錄了抗爭者的決心與犧牲,而政府卻未有退讓,更通過了北京支持的國安法。

其餘入圍的還有《Colette》、《A Concerto Is a Conversation》、《Do Not Split》與、《Hunger Ward》與《A Love Song for Latasha》

-----------------------------

-----------------------------

