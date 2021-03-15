香港影視娛樂博覽2021今日揭幕，與上年一樣改為線上舉行，當中「香港國際影展」除了電影公司宣傳新製作，亦是電視台拗手瓜的重要場合。

今年ViuTV總共派出6套劇集參展，包括極受注目的港版《大叔的愛》，早前ViuTV指港版會加長至15集，但根據影視展介紹，一集只有46分鐘。港版男主角之一的MIRROR成員Edan（呂爵安）晚上亦趁機會貼出了劇集第一條宣傳片，包括被暗戀自己的隊友Anson Lo（盧瀚霆）推倒、喜歡自己的上司黃德斌送愛心飯盒等，被兩人輪流示愛後，Edan慘叫：「我淨係鍾意大波妹咋！」

除了《大叔的愛》，其餘5套劇為姜濤主演的《超感應學園》、《二月廿九》續集《940920》、試當真兩位鐵膽許賢及蘇致豪編劇的《無限斜棟有限公司》、郭羡妮過檔演出的《冥冥之中》及之前未見宣傳的《IT狗》。

根據演員介紹，《IT狗》甚有睇頭，除了有《黃金花》的凌文龍，亦有《造星III》導師彭秀慧，MIRROR方面就有隊長Lokman（楊樂文）及Stanley（邱士縉 ）。至於被網民取名「全尼」的一哥強尼 ，今年就夥拍沈殷怡及練美娟擔任新一輪真人騷《造美人》主持。

TVB方面，就有《刑偵日記》、《金宵大廈2》及《白色強人》3套劇集與大陸影視平台優酷合作。

年初TVB搵曾志偉回巢救亡，促成TVB與三大唱片破冰，今年影視展亦見更多細節，TVB將會有3個綜藝節目照顧歌手，包括每周日播放的《周日大綜藝》，節目介紹為「全港歌手上一展歌藝」、「玩遊戲同觀眾互動」，到暑假會有《明星運動會》，影視展甚至預告台慶節目，將會時隔12年復辦《翡翠歌星賀台慶》。當年《翡翠歌星賀台慶》停辦，原因就是TVB因為歌曲版稅問題反面，令登台歌手不足，如今破冰，即再次翻叮舊節目。

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