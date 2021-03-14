《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3月15日（一）Video Talk精選節目表：

初小補習班｜透過部首意思推測字意 提升讀寫及認字能力

日期：3月15日（周一）

時間：4:30pm-5pm

對象﹕小二至小三學生

導師：晴一中文導師袁老師

內容：中文字大約有 208 個部首，大部份部首都有特定意義，即某些部首的文字，大多有相同的隱藏意思。袁老師會利用不同例子講解部首在構詞時的意義，遇到陌生的字詞時，有助學生推測意思及了解內容。

同學可先加入「初小補習班」Facebook群組 (https://bit.ly/3iUdcTB) 免費下載練習。完成練習後，可參與網上課堂聆聽導師講解各學習重點，掌握技巧。

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