昨日是白色情人節（White Day），源於日本女方向男方表白的特別日子。昨日梁靖琪、柳俊江與車婉婉等父母，將這份愛轉送到家人身上，他們分別在IG貼上家庭樂的溫馨合照。梁靖琪帶同1歲多囝囝Roman、老公施雋賢及小狗到戶外遊玩，而佘詩曼也在IG上載了跟Roman的合照，同時有一張是Roman看着電視中的阿佘，她笑言要招募新粉絲。而柳俊江昨天也跟囡囡Bella慶祝白色情人節，Bella在爸爸身後，按着柳俊江的面做鬼臉，他留言：「My best white day.」有網民笑問他是否在扮家中新養的六角恐龍Lily，十分搞笑。

另外，車婉婉與澳洲籍丈夫着重陪伴兒子成長，閒暇時總會家庭樂，日前他們一家才跟蘇永康兒子聯合搞生日派對，非常盡興。而婉婉的兒子Justus Quinlan（BBQ）月尾便5歲，不過婉婉今天心痛地在IG透露囝囝玩耍的時候發生意外受傷，弄至額頭「起樓」，面珠也瘀黑了，婉婉非常內疚，留言：「高齡日誌之生日會同場加映我家有隻陰公豬，小朋友玩起上嚟，真係會有些意外發生，今次BBQ先生受傷，Q MaMa肉痛之餘真的很內疚，成晚瞓唔着，睇咗佢成日見佢好生猛先放心D去返工。真係要睇實佢哋，睇實佢哋，畢竟BBQ先生同D朋友仔得幾歲人仔，完全唔知危險同後果，感謝主佢無乜大礙。Q MaMa知錯了.......對唔住阿仔......各位MaMa......加油共勉之。」婉婉還問網民：「除咗look鷄蛋，塗油油之外，仲可以做D咩呢？」有不少家長朋友留言回應，教她用薰衣草油、喜療妥，更有人教她用牛油等秘方為囝囝去瘀。

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