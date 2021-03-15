韓國元祖男團神話於今年踏入成軍第23年，但昨日隊長Eric突然在IG爆seed指摘隊友金烔完，Eric暗指金烔完將重心放在個人活動上，導致組合活動受影響，指自己為組合活動付出了很多努力卻反而被人身攻擊，更指與金烔完已經很久沒聯絡，立即被指兩人不和，更令fans擔心。

Eric爆seed一事源於金烔完早前跟fans進行網上聊天時，表示神話近年沒有合體活動，是因為有成員不願意進行組合活動，雖然金烔完沒有指名道姓，但就有部份fans認為他指的是Eric，因而在網上攻擊Eric。

擬見面溝通

對於Eric的指摘，金烔完亦在IG發文回應，稱自己將跟Eric及其他隊友見面，以對話解決組合內部問題。金烔完又表示：「專輯及演唱會都需要投入大量工作人員，不是一個成員站出來就能解決，更是不能缺少任何一名成員。不只神話成員間的意見，與工作人員的溝通都非常重要，如果能與製作團隊聯絡，讓他們放心去準備的話，也不會發生這樣遺憾的事。」反指Eric才沒有跟隊友、工作人員聯絡。

多次缺席聚會

Eric隨即反駁金烔完，表示金烔完過去6年都一直不在神話的聊天群組，他曾多次組織成員間的聚會，但金烔完多次在聚會當日才表示無法參加，導致聚會只有五個人。Eric表示這樣的情況屢次發生，讓他無心再搞聚會，所以在去年年底退出了群組，沒想到金烔完會惡人先告狀。金烔完之後又指會與Eric及Andy見面並解決問題，叫fans安心。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！