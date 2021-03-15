你買的New Balance ，會是真正的New Balance嗎？在內地發生的話，答案就不是絕對了。

曾經火紅的法國潮牌VETEMENTS，過去兩年被發現大舉「進軍」內地，在大城市如重慶等多地大商場，開設多間專門店，又開設中國專用的官方銷售網站、狂出新年限定版等，氣勢如虹。但近日有內地網民踢爆其實是「山寨牌子」，質疑只是名字品牌和法國VETEMENTS一樣，但和原庄亳無關係，完全不同的「新牌子」。

法國正版Vetements在2014年由前Balenciaga、LV設計師 Demna Gvasalia 和巴黎一群年青設計師一齊創立，明星捧場客包括：Rihanna、Kanye West、 Rita Ora 等。Vetements名字源自法文「Vetements」等於衣服的意思，主打粗獷oversized、破格多穿法的街頭服，以「破壞時尚」為概念，官方網 https://vetementswebsite.com 及IG 賬號分享了歷來設計及經典的斜紋logo print 緊身衣、牛仔褲等。

魚目混珠，內地狂開店的內地版Vetements，雖然品牌logo一模一樣，官網則為 http://vetementsoffice.cn，服裝同樣賣街頭風，風格亦似足六七成，但官網內的服裝設計、鞋帽等，都與法國正版完全不相同，網站內所列的品牌理念都不同，寫上「VETEMENTS来自愛爾蘭語意旨：VETE否決、MENT精神和ENTS實體，三者相融合。」唯一共通點，大約是定價不菲，內地版以中高檔名牌時尚定位，螢光字西裝約價七千人民幣、一般運動褲亦過千元。內地山寨、

冒牌或二創三創問題猖獗，複雜的商標註冊制，有時難以保障外國原創者的利益，美國波鞋New Balance就曾被內地山寨反告侵權，索償千萬；日本無印良品亦因被註冊問題，不能用回本名。今次事件，估計可能源於Vetements的名字及logo，已被搶先註冊，法國原庄版未能成功註冊，令內地版可利用原版的知名度及人氣，以全新品牌推出，才會出現此「Vetements」不是彼「Vetements」的迷思，可恨是追隨者及一般消費者未必能分辨出原版和內地版。

法牌Vetements在巴黎成立，最經典一事要數2016年和DHL聯乘合作，推出似足DHL制服的紅黃系列，成功成為當時話題性最高的潮牌，幾千過萬一件的「制服」賣斷市。不過，隨住主帥Demna Gvasalia離開，品牌潮牌人氣大不如前，早前推出的系列用了藍水（藍色水炮車）作設計元素，被指消費香港抗爭者。

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