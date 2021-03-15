泰版《來自星星的你》的混血男神納德克（Barry），夥拍當紅女星平采娜的輕鬆愛情片《呃Love天團》（The Con-Heartist）將在港上映，今次起用俊男美女配搭，還有人氣泰劇《荷爾蒙》的小鮮肉提迪（Bank）化身愛情騙子，單看顏值已有睇頭，又是以一貫泰式幽默來取悅觀眾，在泰國及台灣上映也一致好評，香港就受疫情影響延至本周四才正式開畫。

Barry與《大佬可以退貨嗎？》女主角Yaya拍劇結緣，拍拖多時已成為當地國民情侶，上月情人節也在IG甜蜜放閃。Yaya走紅泰國影視圈，在海外亦有大批粉絲支持，就連迪士尼動畫電影《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）的主角也是以她作為設計靈感。為多部迪士尼動畫電影任導演的Dean Wellins，早前在IG上回應時自言是Yaya的忠實粉絲，還笑稱不要告訴給Yaya知她就是這個角色的靈感來源，而Yaya亦為《魔龍王國》的泰國版聲演Raya。

《魔龍王國》是首部充滿東南亞色彩的迪士尼動畫，製作人員曾遠赴老撾、印尼、泰國、柬埔寨、馬來西亞和新加坡，為故事進行資料搜集，實地體驗當地文化和特色；同時，亦請來一班專家擔任顧問，包括人類學家、建築師、舞蹈家、語言學家和音樂家、務求電影能夠真實準確地帶出東南亞的獨特文化、傳統和習俗，讓觀眾仿如親歷其境。

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