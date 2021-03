泰版《來自星星的你》的混血男神納德克(Barry),夥拍當紅女星平采娜的輕鬆愛情片《呃Love天團》(The Con-Heartist)將在港上映,今次起用俊男美女配搭,還有人氣泰劇《荷爾蒙》的小鮮肉提迪(Bank)化身愛情騙子,單看顏值已有睇頭,又是以一貫泰式幽默來取悅觀眾,在泰國及台灣上映也一致好評,香港就受疫情影響延至本周四才正式開畫。

Barry與《大佬可以退貨嗎?》女主角Yaya拍劇結緣,拍拖多時已成為當地國民情侶,上月情人節也在IG甜蜜放閃。Yaya走紅泰國影視圈,在海外亦有大批粉絲支持,就連迪士尼動畫電影《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)的主角也是以她作為設計靈感。為多部迪士尼動畫電影任導演的Dean Wellins,早前在IG上回應時自言是Yaya的忠實粉絲,還笑稱不要告訴給Yaya知她就是這個角色的靈感來源,而Yaya亦為《魔龍王國》的泰國版聲演Raya。

《魔龍王國》是首部充滿東南亞色彩的迪士尼動畫,製作人員曾遠赴老撾、印尼、泰國、柬埔寨、馬來西亞和新加坡,為故事進行資料搜集,實地體驗當地文化和特色;同時,亦請來一班專家擔任顧問,包括人類學家、建築師、舞蹈家、語言學家和音樂家、務求電影能夠真實準確地帶出東南亞的獨特文化、傳統和習俗,讓觀眾仿如親歷其境。

