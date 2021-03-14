全球經濟在疫情的陰霾下，要創業似乎是不可能的挑戰，但美妝市場潛力龐大，眼見Rihanna、Kylie Jenner的品牌在疫市下依然有錢賺，不少明星在過去半年內，先後推出自家品牌，睇準潮流加貼近市況，主打clean beauty，加上自身影響力，有價有市。

Kristen Bell - Happy Dance

《魔雪奇緣》（Frozen）中聲演安娜公主的Kristen Bell去年10月創辦首個個人護膚品牌Happy Dance，跟Lord Jones合作推出三種純素、並由大麻衍生的CBD製成的沐浴和身體護理產品。雖然大麻合法化議題向來極具爭議性，但不含四氫大麻酚的漢麻萃取大麻二酚（CBD）護膚一直在歐美國家非常盛行，加上Kristen多年來一直在為抑鬱和焦慮等心理健康而掙扎，而CBD產品助她紓緩壓力，所以特意推出CBD的護理系列。她更將品牌銷售利潤的百分之一，捐贈給洛杉磯非牟利組織A New Way of Life Re-Entry Project，協助黑人在出獄後重新適應社會，別有意義。

Pharrell Williams – Humanrace

著名歌手Pharrell Williams去年年尾踩過界，與擁有20年經驗的皮膚科醫生Elena Jones合作，驚喜發佈無性別的護膚品牌Humanrace，主張「人類護膚品不會因種族或性別而有所區別」，推出了三款用於基礎、修復和保護皮膚的產品。產品包括高嶺土、蓮花酶，甚至雪耳等成份，包裝方面更採用50%回收塑膠製成，天然、純素兼環保，受歡迎程度是官網長期sold out。

Jennifer Lopez － JLo Beauty

若要數到2021年最值得期待的新美妝品牌，樂壇天后「籮霸」珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）的JLo Beauty必定榜上有名，1月才登場，首發推出了七款護膚產品，J Lo表示自己的保養秘訣在於使用橄欖油護膚，所以其產品也蘊含豐富的發酵橄欖油、特級初榨橄欖油和橄欖葉提取物，有助抗衰老，價錢尚算相宜，由38至79美元（約296至616港元）不等。

Halsey - About-Face

當大家都主攻護膚界，新一代當紅女歌手Halsey則帶來個人彩妝品牌About-Face。過往曾為音樂會、雜誌封面和MV等自己化妝的她，形象百變，品牌包裝也分為兩款，眼部和唇部產品以深色調配合霧面磨砂設計，個性型格，修容及提亮等臉部產品則用上粉色透明包裝，感覺high class，風格截然不同，恍如Halsey多變的魅力。

Alicia Keys －Keys Soulcare

新鮮滾熱辣，兩個月前才面世的Keys Soulcare，由格林美R&B歌后Alicia Keys和美牌e.l.f. cosmetics共同打造，同樣是clean beauty品牌。Alicia Keys認為真正的美麗應該由內到外，除了一系列的潔膚和護膚產品，還有用來進行「靈魂護理」的蠟燭，以Ritual Set為賣點，由身體至精神一併照顧。

Anamoly by Priyanka Chopra

Nick Jonas老婆、38歲印度女星喬普拉（Priyanka Chopra）向來注重保養一頭秀髮，她認為護髮應該和護膚一樣，需細心呵護，所以推出首個個人護髮品牌Anamoly。系列走親民路線，用上印度推崇的天然植物如桉樹及木炭等成份，洗頭水及護髮素等50港元有找，和一般理髮產品差不多價，但成份全素加有環保包裝，更加超值。

新一年，將有更多明星加入戰團。Justin Bieber老婆Hailey Bieber早透露有意成立個人品牌，並已以自己的middle name「Rhode」註冊商標，外界估計她會首先推出護膚品，然後逐步擴展至身體護理產品及彩妝。去年打低安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie），成為《福布斯》最高收入女星的蘇菲亞維格拉（Sofia Vergara），早前也放口風指將與西班牙藥廠Cantabria Labs合作，其他資料如品牌名或產品種類等暫未公佈，但相信品牌將於今年登場。

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