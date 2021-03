全球經濟在疫情的陰霾下,要創業似乎是不可能的挑戰,但美妝市場潛力龐大,眼見Rihanna、Kylie Jenner的品牌在疫市下依然有錢賺,不少明星在過去半年內,先後推出自家品牌,睇準潮流加貼近市況,主打clean beauty,加上自身影響力,有價有市。

Kristen Bell - Happy Dance

《魔雪奇緣》(Frozen)中聲演安娜公主的Kristen Bell去年10月創辦首個個人護膚品牌Happy Dance,跟Lord Jones合作推出三種純素、並由大麻衍生的CBD製成的沐浴和身體護理產品。雖然大麻合法化議題向來極具爭議性,但不含四氫大麻酚的漢麻萃取大麻二酚(CBD)護膚一直在歐美國家非常盛行,加上Kristen多年來一直在為抑鬱和焦慮等心理健康而掙扎,而CBD產品助她紓緩壓力,所以特意推出CBD的護理系列。她更將品牌銷售利潤的百分之一,捐贈給洛杉磯非牟利組織A New Way of Life Re-Entry Project,協助黑人在出獄後重新適應社會,別有意義。

Pharrell Williams – Humanrace

著名歌手Pharrell Williams去年年尾踩過界,與擁有20年經驗的皮膚科醫生Elena Jones合作,驚喜發佈無性別的護膚品牌Humanrace,主張「人類護膚品不會因種族或性別而有所區別」,推出了三款用於基礎、修復和保護皮膚的產品。產品包括高嶺土、蓮花酶,甚至雪耳等成份,包裝方面更採用50%回收塑膠製成,天然、純素兼環保,受歡迎程度是官網長期sold out。

Jennifer Lopez - JLo Beauty

若要數到2021年最值得期待的新美妝品牌,樂壇天后「籮霸」珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)的JLo Beauty必定榜上有名,1月才登場,首發推出了七款護膚產品,J Lo表示自己的保養秘訣在於使用橄欖油護膚,所以其產品也蘊含豐富的發酵橄欖油、特級初榨橄欖油和橄欖葉提取物,有助抗衰老,價錢尚算相宜,由38至79美元(約296至616港元)不等。

Halsey - About-Face

當大家都主攻護膚界,新一代當紅女歌手Halsey則帶來個人彩妝品牌About-Face。過往曾為音樂會、雜誌封面和MV等自己化妝的她,形象百變,品牌包裝也分為兩款,眼部和唇部產品以深色調配合霧面磨砂設計,個性型格,修容及提亮等臉部產品則用上粉色透明包裝,感覺high class,風格截然不同,恍如Halsey多變的魅力。

Alicia Keys -Keys Soulcare

新鮮滾熱辣,兩個月前才面世的Keys Soulcare,由格林美R&B歌后Alicia Keys和美牌e.l.f. cosmetics共同打造,同樣是clean beauty品牌。Alicia Keys認為真正的美麗應該由內到外,除了一系列的潔膚和護膚產品,還有用來進行「靈魂護理」的蠟燭,以Ritual Set為賣點,由身體至精神一併照顧。

Anamoly by Priyanka Chopra

Nick Jonas老婆、38歲印度女星喬普拉(Priyanka Chopra)向來注重保養一頭秀髮,她認為護髮應該和護膚一樣,需細心呵護,所以推出首個個人護髮品牌Anamoly。系列走親民路線,用上印度推崇的天然植物如桉樹及木炭等成份,洗頭水及護髮素等50港元有找,和一般理髮產品差不多價,但成份全素加有環保包裝,更加超值。

新一年,將有更多明星加入戰團。Justin Bieber老婆Hailey Bieber早透露有意成立個人品牌,並已以自己的middle name「Rhode」註冊商標,外界估計她會首先推出護膚品,然後逐步擴展至身體護理產品及彩妝。去年打低安琪蓮娜祖莉(Angelina Jolie),成為《福布斯》最高收入女星的蘇菲亞維格拉(Sofia Vergara),早前也放口風指將與西班牙藥廠Cantabria Labs合作,其他資料如品牌名或產品種類等暫未公佈,但相信品牌將於今年登場。

