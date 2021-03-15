李施嬅早前在多倫多拍攝劇集《Blood and Water》第3季時，忽然在社交平台大晒戴鑽戒的照片，宣佈與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結婚。

今日是李施嬅公告婚訊後首度現身公開活動，到銅鑼灣與游嘉欣、吳偉豪、徐文浩等出席展覽。李施嬅透露與Anson拍拖4年，只有幾位圈中好姊妹知道，她又指Anson已求婚一段時間，當時兩人在美國潛水，對方在水底向她求婚，令她十分感動：「其實我想宣佈好耐，但係佢好怕醜，我又驚嚇親佢，之前被人影到我哋，跟住公開咗佢係邊個，有日佢去茶餐廳，啲伙記就話『恭喜晒Anson！』，啲客又恭喜佢，佢即刻面紅。」

問到婚禮，李施嬅表示未籌備：「因為媽咪係加拿大，能夠安全飛到先至搞婚禮，希望可以今年搞，如果唔係就出年。我覺得註唔註冊、結唔結婚，都已經認定大家係終身伴侶，所以婚禮係為屋企人同朋友而搞。」

提到有指Anson是周潤發、郭富城的健身教練，李施嬅十分保護未婚夫：「佢係一個好叻嘅教練，佢有好多artist嘅學生，但佢嘅嘢，我唔講太多，畀返啲空間佢，但我覺得佢係香港最叻嘅教練。」不過她指自己沒有跟未婚夫玩健身，而是由圈外朋友介紹而認識，現時已半同居。

李施嬅大讚Anson為人簡單，有上進心又勤力，以及支持她工作，她對婚後「造人」就順其自然。有傳Anson 是Brian Cha弟弟，李施嬅表示不回應有關Anson的工作或家庭事。提到最近疫情爆發健身群組，李施嬅指Anson每日會做檢測。

此外，游嘉欣較之前消減不少，她表示近日努力健身，希望健康一點，身型有線條，為了防疫，都會戴口罩做運動。會否趁住夏天多接泳衣騷？她表示平時少穿三點式游水。談到泳衣騷多賺一點錢，她即說：「咁要睇下幾多喇！」

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