今年格林美於香港時間今早舉行，雖然格林美近日鬧得滿城風雨，繼英國男子組合One Direction前成員Zayn Malik炮轟大會受賄後，The Weeknd亦宣佈從今不會再遞交音樂到格林美，直指大會的「秘密委員會」操控提名名單，就連今年連獲9項提名的天后Beyonce亦證實不會現身頒獎禮。不過，今年的表演嘉賓亦甚有睇頭，繼有Cardi B、Billie Eilish、Dua Lipa、Chris Martin、Harry Styles和Taylor Swift等，當中Harry Styles擔任開場表演，騷胸獻唱歌曲《Watermelon Sugar》。

Harry憑《Watermelon Sugar》獲得最佳流行個人演出獎、另外還提名最佳流行專輯和最佳MV。此外，女歌手Billie Eilish就演出歌曲《Everything I Wanted》，她今年一共獲得四項提名，包括年度歌曲和年度專輯，她已憑占士邦主題曲《No Time to Die》獲得最佳視覺媒體歌曲獎。至於英國女歌手Dua Lipa亦露肉上陣，演出歌曲《Levitating》和《Don’t Start Now》。

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