在香港屹立36年的UA Cinemas（娛藝院線）上星期一（8日）停業，同時宣佈清盤。林建岳旗下的MCL院線早前以5,600萬元頂手了 K11 Art House，UA執笠前尚餘六間戲院營運。早前有報道指，MCL及楊受成旗下的英皇院線都有意染指餘下的戲院，據知，負責清盤的公司上星期已收到多份意向書，本星期將截止入標。

UA執笠有指是受疫情影響，不過亦有行內人指是UA管理層經營不善，以天價盲搶戲院導致財務失衡，斷送了UA的金漆招牌。UA結業前有六間戲院仍在運作，目前已交由臨時清盤人接手。上星期臨時清盤人已陸續收到有意接手經營者的意向書，截止日期會是今個星期五。

據知，除英皇及MCL兩大院線外，安樂院線跟幾間獨立院商亦有意接手個別戲院。臨時清盤人接受查詢時說已陸續收到查詢表示有興趣，該臨時清盤人說︰「通常有意向公司會send eamil嚟問，我哋會畀返張non disclosure agreement（NDA），簽咗保密協議之後，我哋先會披露更多資料。」對於有傳已入紙給臨時清盤人，MCL的梁小姐表示「冇回應」，英皇方面未有回覆。

有熟悉清盤運作的行內人對《蘋果》表示，同清盤人簽定NDA之前，會先收到一張表格，他說︰「張form好簡單，寫晒六間戲院嘅名，你對邊間有興趣就係旁邊剔，其實同你去投銀主盤啲樓差唔多。」據他所知，六間戲院中只有兩間比較搶手，分別是時代廣場及旺角新世紀廣場兩間，他說：「市場消息話英皇好似志在必得咁。」他補充有個別院商直接聯絡大業主傾，但就講明唔會承接UA的天價租金。

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