第63屆格林美頒獎禮（Grammy Awards）於香港時間昨日早上舉行，日前有傳不會出席的樂壇天后Beyonce「唔嫁又嫁」，着到全身黑色谷胸與歌手老公Jay-Z一同現身。獲九項提名的她，連奪四獎，累積共28個格林美獎項，成為史上獲最多格林美獎的女歌手（詳見附表）。

Billie得年度製作

格林美獎近日鬧得滿城風雨，繼英國男歌手Zayn Malik炮轟大會受賄後，人氣爆燈的The Weeknd亦宣佈不再遞交作品給格林美，直指大會的「秘密委員會」操控提名名單，之後更傳出Beyonce玩杯葛拒絕出席頒獎禮。最終盛裝出席的Beyonce，今年一共獲得四個獎項，包括她憑與Megan Thee Stallion的合唱歌《Savage》奪得最佳饒舌歌手和最佳饒舌歌曲獎，又憑《Black Parade》和《Brown Skin Girl》分別獲得最佳R&B歌手及最佳MV獎。Beyonce還打破鄉謠女歌手Alison Krauss得到27個格林美獎的紀錄，她累計得到28個不同獎項，成為史上獲最多格林美獎的女歌手。此外，另一位天后Taylor Swift，雖然只得11個格林美獎，但她亦創造歷史，憑大碟《Folklore》成為首位三度獲年度大碟的女歌手，她致辭時公開答謝影星男友祖艾雲（Joe Alwyn）：「我想多謝Joe，他是第一個聽我所有創作歌曲的人，在疫情隔離期間，與你一起寫歌是最好的時光。」Taylor在頒獎禮上與舊愛Harry Styles撞到正，兩人還大方有講有笑。至於年度製作大獎，就由19歲當紅女歌手Billie Eilish憑《Everything I Wanted》奪得，她領獎時謙虛表示Megan才值得擁有該獎項。而23歲女歌手H.E.R.憑一曲《I Can’t Breathe》擊敗Taylor Swift和Beyonce，爆冷獲得年度歌曲。

Cardi B瞓身博盡

今屆格林美雖然受武漢肺炎疫情影響，以現場加視訊方式舉行，但無損女星們爭妍鬥麗的決心，Dua Lipa以bra top加熱褲表演，性感迷人，她憑大碟《Future Nostalgia》獲得最佳流行大碟。另外，饒舌天后Cardi B雖然冇獎攞，但亦博到盡，瞓身倒奶與獲新人獎的Megan大唱情色歌《WAP》，以脫衣舞夜店做主題演出，又唱又跳。

【第63屆格林美頒獎禮主要得獎名單】

年度製作：Billie Eilish 《Everything I Wanted》

年度大碟：Taylor Swift 《Folklore》

年度歌曲：H.E.R. 《I Can’t Breathe》

最佳新人：Megan Thee Stallion

最佳流行歌手：Harry Styles 《Watermelon Sugar》

最佳流行組合：Lady Gaga ＆ Ariana Grande《Rain on Me》

最佳流行大碟：Dua Lipa 《Future Nostalgia》

最佳R&B歌手：Beyonce 《Black Parade》

最佳R&B歌曲：Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello 《Better Than I Imagine》

最佳饒舌歌手：Megan Thee Stallion Featuring Beyonce 《Savage》

最佳饒舌歌曲：Megan Thee Stallion Featuring Beyonce 《Savage》

資料來源：格林美頒獎禮大會