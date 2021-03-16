香港電影業界去年大受武漢肺炎疫情影響，不但開戲的數目寥寥可數，更因為戲院3度被停業，影響生意額，導致UA院線於本月初宣佈執笠。不過，一直為電影業界默默付出的人仍大有人在，有12個屬會的香港電影工作者總會，今日舉行執委會選舉，經各會的代表投票後，選中古天樂做新一屆的會長。

剛卸任會長的田啟文（田雞）向《蘋果》表示：「每兩年選一屆，今日大家約咗出嚟開會，形式係解散上一屆嘅執委會，再由新一屆委員互選。」而在正式卸任前，田雞其實有物色過繼任人，同古仔傾過之後，再經票選，落實由古仔當選新一屆會長。田雞形容：「我哋選咗一個有心有力、對行業有福嘅會長，佢係眾望所歸。古仔有佢自己嘅睇法同諗法，同埋其實同佢傾時，佢已有鴻圖大計，希望可以幫到行業，用唔同方法去推進行業。」

加發言人減會長負擔

從總會今日發出的新聞稿中，發現他獲委任為總會發言人，田雞解釋指：「因為古生唔容易搵到，所以搵我做發言人，始終古生暫時對會嘅運作唔係太熟，所以考慮到有人要搵佢回應業界或媒體，可能時間難控制。你知啦，佢係宇宙最忙嗰個！因為要快速回應，所以我幫手做發言人。」

據知，古仔已有滿腹大計，他將致力製造更多就業機會，以及進行大模的改革。其實古仔去年曾帶頭籌款，聯同曾志偉等人向10間電影公司募捐拍抗疫電影，以實際行動支持電影業界。

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