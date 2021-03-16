日本女子組合SKE48前成員山田樹奈，今日驚爆因涉嫌詐騙被名古屋警方拘捕，還有三名男女同黨，亦在同一天內被警方繩之於法。

據日媒報道，22歲的山田樹奈涉嫌在去年1月透過交友網站結識男性，並游說對方投資金融商品「二元期權」，並藉此詐取50萬日幣（約3.5萬港元）的投資指導費用。同日被捕的24歲男性車館宙生，被警方鎖定為案件中的主犯，他由2019年8月至去年3月期間，從交友網站找來目標，至少有100人上當，並騙取約5800萬日幣（約413萬港元），涉嫌觸犯金融欺詐罪名，但被捕四人均否認控罪。

山田樹奈是在2013年選加SKE的六期生招募，並合格成為研究生，兩年後加入Team S成為正式隊員，曾代表SKE在愛知縣警署擔任一日警官，在2019年宣佈畢業退團，如今卻涉嫌詐騙被捕，令fans震驚又失望。

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