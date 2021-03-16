男子組合ERROR出道至今以騎呢見稱，但背後才華凝聚，出道短短3年除了唱歌、演戲、主持，還做棟篤笑開騷，成功開拓另類巿場，近日更升格擔大旗揀女做真人騷導師。事業起飛之際，卻因成員保錡「偷食沙律」張沛樂成負心漢，又不忿被嘲「少年八両金」與網民爆粗開火，旋即「累街坊」牽連ERROR名聲，至上月保錡始知衰跪低，公告暫別ERROR。幸而兄弟患難見真情，三子齊齊幫口補鑊求原諒，爆保錡面對挫敗「精神失常，覺得人人都憎佢、攻擊佢。」此舉令組員引以為鑑，「唔好以為自己係ERROR就咩錯事都做得出。」

為保錡求饒

ERROR出道後效力ViuTV保持一定工作量，最近被委派為選美真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》擔任導師教路，日前三子肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）、阿Dee（何啟華）在九龍灣接受訪問，宣傳四缺一獨欠保錡，隊友還是對他不離不棄，合照時仍留下一個空位給他，寓意盡快歸位。雖然保錡已為「偷食」及「爆粗」公開認錯，不過網民懶理唔收貨，反對聲音未曾熄滅，日前節目宣傳一出，網民繼續狙擊唱反調。幸好獲兄弟力挺，無懼節目出街惹負評，支持保錡翻身，阿Dee說：「保錡自己擔心拖累我哋所以自發性離開，我哋唔會咁諗，我哋心靈上好支持佢企返起身。」193則鼓勵保錡認錯再企起身，「個個人都有錯㗎啦，希望觀眾可以畀時間佢同原諒佢，遲啲出返嚟都唔好再鬧佢，佢真係認咗錯，希望畀機會保錡。」肥仔更是語重心長：「呢個時期錯，對佢反而有幫助。人唔經大事唔會醒覺，正如而家起步有挫折仲可以起返身，呢個係好時機，保錡件事提醒咗我哋要樣樣小心。」從而令三人借鏡，193說：「件事上我哋三個都學到嘢，唔好以為自己係ERROR就咩錯事都做得出，以前以為ERROR冇形象又冇人識，點知咁多聲音，可以小ERROR，唔可以大ERROR。」

自嘲食沙律減肥

保錡仍有繼續開工，將完成手頭上《ERROR自肥企劃》和《最後一屆口罩小姐選舉》工作後正式暫別，四子緊密聯繫，193爆保錡在旺角鬧巿開工精神失常，「佢覺得所有人都憎佢攻擊佢，嗰輪非常嚴重，要經理人拉埋佢一邊，佢真係嬲怒嗰種。」肥仔說：「佢而家情緒好啲，之前喺街見人望佢就話：『肯定人鬧緊我啦，又想影我擺上網。』後來會自嘲講笑，話呢排減肥食沙律，就知佢好返啲。」肥仔亦師亦友勸告保錡：「Hater全世界都有，唔會全世界人鍾意你，人哋憎你時就會中傷你，放低啲唔好睇咁多，思想正面啲。」組員傾盡全力為保錡補鑊，希望4子再並肩作戰，阿Dee十分了解兄弟，「睇佢能否面對大眾，佢未ready。一個半個留言鬧佢，佢都好認真，咪自己難受，希望佢心理質素企穩咗先。」193送上冷嘲熱諷激勵：「相信保錡到60歲都有人笑。」

對女學員難捨難離

ERROR今次為節目揀出20位參賽者一決高下，每人率領5位學員，令大家回想參加《全民造星》時的畫面，日前大家交流審美準則，阿Dee旗下有才華靚女、有身材、玩性格等五花八門參賽者。193主力不揀靚女，但偏愛白皮膚女性，以合眼緣為主。肥仔則對短髮及豐滿型女性情有獨鍾，被取笑是「鹹濕仔」。節目透過參賽者自選表演選拔入圍，內容略有驚喜，「有中醫師表演針灸、拔罐，又有跳彈床，黐線過《全民造星》。」

ERROR以過來人身份給予貼士，提示學員切忌只顧表演忽略說話，肥仔說：「話明真人騷，唔講嘢等於冇鏡頭。」193說：「喺鏡頭前唔好只係默默耕耘，觀眾睇唔到你性格同存在，譁眾取寵都要令人睇到你。」在真人騷拍攝時，他們和學員日久生情，當了解參賽者抱負和目標後，不忍親手淘汰，有難受一刻。三人面對女學員不怕傳緋聞，193會與女學員刻意保持距離，肥仔則不介意送上愛的抱抱，還笑193：「你有邪念先諗保持距離，跳舞都有肢體動作，等同打招呼或goodbye kiss。」此外，ERROR在疫情下仍工作不斷，他們笑稱是季節性藝人，在電視台背後仍可各自經營理想。

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