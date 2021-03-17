近期韓國最紅的女團非Brave Girls莫屬，於2011年出道的Brave Girls，先後經歷多次成員變遷，現時只剩玟瑩、侑廷、恩智及裕那四位成員，她們於2017年推出《Rollin’》，及於2018年出新版本的《Rollin’》。不過成員出道多年一直沒有爆紅，而她們由2016年開始就經常參加軍中公演，單是非公開的演出就高達一百場，於軍人心目中極具人氣，而《Rollin’》更成為軍中人氣歌曲。

撼贏前輩首奪冠

上月24日，韓國YouTube頻道上傳了Brave Girls《Rollin’》的剪輯影片，立即引起韓國網民關注，更意外帶挈《Rollin’》突然於韓國爆紅，空降韓國的音樂排行榜，令原本瀕臨解散的Brave Girls「鹹魚翻身」，成員再次聚集在一起演出音樂節目。日前Brave Girls就於3月女團評價榜中首次奪得第二名，而且於SBS《人氣歌謠》中獲得出道以來首個冠軍，撼贏前輩SHINee和人氣男團ATEEZ，當時成員於台上一度激動落淚，坦言：「面臨解散危機，從來沒想過可以重新站上舞台，謝謝大家給予這麼多愛意，還有謝謝成員撐下來了。」

曾在港讀書生活

Brave Girls除了於韓國引起熱議外，近日亦引起香港網民的關注，事關29歲成員侑廷曾在香港讀書及生活，去年初她就曾回港，戴上口罩於香港街頭拍照，又疑似曾回母校探老師。去年6月，她就上載一輯於維港旁拍攝的照片，留言：「令人懷念的我的故鄉香港。」又標籤「#prayforhongkong」，足見她對香港的喜愛。

網民禁止減肥

另外，侑廷於韓國因為童顏外貌、甜美笑容及不會過瘦的身材而受韓國網民歡迎，更有網民留言「公司不可以要求她減肥」、「侑廷是現時偶像中笑容最好看的」、「禁止減肥」等。

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