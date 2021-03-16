三月是傳統開季月分，時裝、鐘表品牌近日都紛紛舉行發佈會。

Something Ode

環保議題近年成為時尚大趨勢。奉行永續時尚的網上平台Something Ode早前在黃竹坑舉行發布會，模特穿上品牌改裝Givenchy、 Club Monaco服飾。Something Ode主理人、本地設計師Mountain Yam坦言只叫人着舊衫其實有點難，平台推崇將二手衣服與可持續環保、slow fashion的新衣服，通過互相搭配，為彼此帶來新生命。「一開始start做二手舊衫，係買賣完將錢捐俾慈善機構；後來重新整合過方向，希望二手衫有一個新嘅second life。」他們希望通過鼓勵人如何搭配新舊衫、改裝舊衫，令二手衫更多變化，從而延續衣服的生命。「我地會做好大upcycling嘅過程，將一些賣唔出而尺寸好大嘅舊衫，重新解構、重做，例如將一啲52碼、54碼嘅男裝衫、西裝，重新設計過，變成中碼、細碼女裝裙。」

平台引入的新衫，如:王曼喜的品牌Basics for Basics、日牌 KAAM等，全以永續及環保為大原則，如：新衫製作過程、物料選擇上是否合符環保，「或者響新衫嘅裁剪上，是否做到減少浪費，例如：有些針織衫係用圓筒機出（織），咁係冇浪費到任何原材料；或者設計師響剪裁上，能用盡同一塊布，減少落地位（布碎）。我哋盡能力實踐永續時尚理念，並享受服飾帶來嘅喜悅。」

Longines

Longines浪琴錶日前也在銅鑼灣展示2021年重點新作。La Grande Classique de LONGINES在1992年首度面世，以上世紀九十年代的簡約主義作重心，簡潔近乎無款式的全白表面，可說是品牌經典優雅作，今年新推出38mm版本，以及較女性化的貝母配鑽石時刻版本，歷久常新。

HydroConquest 康卡斯潛水腕表最新注入雙色設計。 潛水錶方面，品牌在1958年推出第一枚潛水腕表， Legend Diver 新作以復古風的漸變海寶色及棕色錶面，配備夜光指針，方形的小時刻度及300米防水功能。另一款潛水錶 HydroConquest 則從美學和功能特徵滿足水上運動愛好者，以tone on tone陶瓷表圈配襯同色表面，備有藍色、灰色、黑色及綠色。

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