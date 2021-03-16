大台今年一月召曾志偉回巢任職高層後動作多多，積極迎戰強勢崛起的ViuTV。曾志偉回巢後首先與三大唱片公司破冰，重整大台旗下的音樂節目。

據知繼調整劇集對撼ViuTV真人騷之後，大台已放映4年的《流行經典50年》將會於4月4日播出最後一集，改由全新改革的《勁歌金曲》頂上，更會將時間定於周日晚上9點半，與ViuTV的人氣口碑音樂節目《Chill Club》正面決戰。

《Chill Club》自2019年10月起播放，為ViuTV招牌節目之一，播放至今已來到第五季。節目以live band為主，由太極成員Joey Tang主理，每集均會邀請不同嘉賓演繹不同主題的香港流行曲，節目最廣受觀眾歡迎的一點是相對上只有極少量訪談時間，令樂迷可以專心聽音樂，享受不同歌聲演繹重新編曲的作品。《蘋果》曾向無綫高層何麗全了解，但未獲回覆。

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