ViuTV近年做得有聲有色，不止《二月廿九》、《暖男爸爸》、《打天下》等劇成為熱話，綜藝節目《全民造星》更成功捧紅姜濤和MIRROR，打到無綫管理層都要變天，曾志偉回巢由藝人變做高層，除掌管音樂事務外，最近連劇集都受影響，由高海寧（高Ling）和張振朗孭飛的新劇《童時愛上你》，據傳因劇本問題，未開拍已被叫停。

高Ling在劇中扮演有錢女，因一次意外撞傷頭失憶失智，變到智商得8歲，張振朗負責照顧她。而被叫停的原因有兩個版本，一是高層睇完劇本後不滿，要「大執」；二是兩個主角圍讀後都覺得唔掂，開拍前親自去搵曾勵珍講煞停。港姐出身的高Ling近年受大台力捧，去年《迷網》、《殺手》、《反黑路人甲》等劇都擔正演出，但有網民卻嫌睇到悶，甚至彈高Ling演戲太過着重外貌，未能發揮演技。有人擔心高Ling根本駕馭不到智商得8歲的角色，分分鐘弄巧成拙，若然被人拿來與當年視后佘詩曼在《花花世界花家姐》扮演智障花家姐比較，對受力捧的高Ling更加是大打擊。

《童》劇監製廖晉碩接受傳媒查詢時，承認劇集要延期拍攝，原因是劇本可以更好些，加上疫情影響借場故延期開拍，他表示知道高Ling壓力大，8歲智商的確難演，有問題可以提出再改。至於有傳是高Ling睇劇本後覺得唔得，親自搵珍姐煞停，她回覆傳媒表示：「我只係follow公司安排工作！繼續努力！謝謝！」

本來今個月開工拍新劇的高Ling，突然唔使拍好得閒，昨晚去了戲院睇《靈魂奇遇記》，在社交網限時動態貼相並有感而發寫道：「生命不應一味追逐你心中所謂的『使命』，而忽略了每天眾多生活細節裏的美好，活在當下，發現平凡日子裏的小確幸，也可以是人生美好的原因。」

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