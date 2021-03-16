張致恒（Steven）上月被爆欠債逾40萬，債主包括馮鎵瀠（Naomi）、林盛斌等。事件曝光後，Steven曾在網上發文道歉，但跟着卻帶老婆雯雯和兩個兒子搬屋避債，雯雯更接連在社交網放負：「唔再生存，係咪先可以畀我哋平靜過？」又與Naomi隔空罵戰；今日，雯雯再在社交網留言：「就算絕路，我都會撐住兩個仔，要放棄，都唔會帶兩個仔。」

雯雯在限時動態用黑底白字留言：「就算絕路，我都會撐住兩個仔，要放棄，都唔會帶兩個仔。我相信我靠自己，一定可以撐住兩個仔！給自己少少鼓勵。」雖然雯雯指為自己打氣，但從留言「要放棄，都唔會帶兩個仔」這句看來，似乎曾經胡思亂想，令人有點擔心。

《蘋果》聯絡Steven了解雯雯是否冇事？欠債「失蹤」近2個月的他終於蒲頭，以短訊回覆：「我老婆有咩事啊？」記者將雯雯的IG限時動態截圖給他看，Steven已再沒回覆。

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