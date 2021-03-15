《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3月16日（二） Video Talk精選節目表：

午市急CALL︳古天后、唐牛同你傾業績期前部署

日期：3月16日（周二）

時間：12:45pm - 1:15pm

主持：Cal

嘉賓：證監會持牌人古天后 、蘋果專欄作家唐牛

內容︰美國十年期債息在1.6厘水平高企，全球關注本周美國聯儲局公開市場委員會最新決定。業績期殺到，有咩準績優股可以預先部署？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。周二《午市急CALL》有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛繼續同大家分析大市，同埋逆市部署心法。

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《果燃台》3月17日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：3月17日（周三）

時間：6:10pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富

內容：直播及分析星期三快活谷九場賽事，谷草王方嘉柏近三次谷草均有馬贏，共獲五Ｗ，今次繼續佈下強陣，有望藉「主場」之利再連場數糊。主持會分析此路人馬各駒機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹;熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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