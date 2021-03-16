被指是「女生做到，98%男生做不到」的放手跪動作，近日熱爆網絡，已故賭王何鴻燊的三房千金何超蓮，最近也有拉着大陸男友竇驍玩，可能連竇驍本身也想不到，自己身高逾1.8米、平日有做運動操弗，竟然會被這個放手跪難倒！

超蓮今日在社交平台貼片，片中見到她與同對穿着黑色便服的竇驍，一同跪地，開始時兩人同樣雙肘着地，超蓮輕而易舉地將雙手放在身後，笑着等男朋友挑戰，竇驍隨即跟着做，想不到他將雙手向後放，還未及雙手交疊，他的身體已經向前傾，隨即下巴先着地。

超蓮見到後放聲大笑，激動時更拍地上軟墊，可憐竇驍維持雙手放在身後、下巴掂地的姿勢。之後他們重新挑戰，今次超蓮也是很快地將雙手放後，輕鬆穩跪在軟墊上，竇驍明顯出盡力去穩住自己的身體，不能倒地，更一度出現咬牙切齒的表情，十分搞笑。

另外，超蓮的弟婦、四房公子猷君的太太奚夢瑤，今日在微博出post，叫傳媒將其子的樣子打格，她說：「孩子還小，懇請各位媒體老師在傳播時，打碼精細一點，最好打到親媽都認不出來的程度！」

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