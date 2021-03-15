25歲的陳葦璇與36歲的葉巧琳（Mischa），兩年前還只是個耳熟卻印象模糊的歌手，去年一個真人騷《全民造星III》，令她們重新聚焦觀眾的視線，讓兩人成為有聲有畫、有血有淚的藝人。尤其她們以《給十年後的我》為主軸的演出，不少網民看罷被深深打動，這次她倆再次重聚，回想這十年，你們無悔驕傲嗎？

Mischa不假思索便說：「無悔，我鍾意唔容易嘅一條路，我好享受個過程。」接着，她問身旁的陳葦璇，假如重頭選擇，希望一炮而紅還是按部就班？陳葦璇說：「我想好似而家咁，如果嗰時一炮而紅，我唔會試咁多嘢，況且我都係25歲啫。」身為「姐姐」的Mischa即翻翻白眼，她坦言感激一直走過的路：「我哋都行咗好遠嘅路先嚟到今日，但係值得嘅。如果一開始已經有好多注視、反應好好，我唔知自己會唔會好似今日咁humble？中間會唔會跌得更快呢？所以我唔介意等待。」Mischa透露去年是她遇到的第二個迷惘期：「2020年由疫症開始喺度等，唔知等乜嘢，個人迷迷糊糊咁，又冇job又冇收入，直到參加《造星》先守得雲開見月明。」

陳葦璇自嘲她的迷惘期既多亦密集，原本獨自到台灣，邀得當地的音樂人合製四首歌，後來她的簽證到期加上疫情，被迫「滯留」香港：「嗰時諗到底要等去台灣好，定喺香港搵啲嘢做住先維生呢？唔知自己做緊乜，呢個迷惘過程我諗人人都會有，最開心係喺呢個過程搵得返自己想做乜，或者試多咗唔同嘢，無論啱唔啱自己都好。」

兩人直言參加《造星》後，至少找到方向和目標，Mischa感恩有這個機會演出：「呢個比賽令我哋不停有機會表演，我哋係好幸福。」她認為最重要是找回初心，從前誤打誤撞走進娛樂圈，有無形的框框限制自己：「原來個舞台可以做咁多嘢，可以天花龍鳳都得，點解我哋表演者成日要迎合外間嘅規限呢？」陳葦璇覺得入行後，派歌都是正正經經宣傳，卻從未像《造星》時，為每首歌嘗試加入那麼多不同的元素，令她大開眼界。

區區幾場成敗裏 應該不至麻木了吧

十年人事幾番新，回想過去，她們都迷失過，星途絕對稱不上是一片光明，面對種種不像預期的狀況，陳葦璇和Ｍischa有麻木過嗎？陳葦璇坦言很愛以前的自己：「我幾鍾意以前嗰個盲舂舂、有股儍勁嘅自己。而家個人冷靜咗好多，雖然經歷好多，但係內心仲有呢個小女孩，先可以繼續咁堅持嘅性格。」以女子組合As One成員出道的她，兩年後以個人身份再出發，由陳嘉茵改名陳葦璇，她說：「女團係好機械式，直到我自己solo嗰陣，我覺得自己仲係停留喺好女團嗰個模式，唱跳都唱到自己冇咁興奮，撳個掣就嚟啦。」

陳葦璇更帶來十年前參加全港中學校際歌唱比賽的亞軍獎座，對她來說意義重大：「呢個係我人生第一個亞軍，嗰陣時唔識唱歌，但係10歲開始跳拉丁舞，比賽嗰陣係15歲。跳拉丁舞嘅特色係好pull up、好有自信，所以無形中將我嘅拉丁舞融入喺唱跳入面。」她笑謂當時只是小女孩，從未想過自己的自信會令人覺得囂張：「嗰時淨係覺得自己好enjoy囉，可能有啲說話，大人聽到唔係好舒服，鍾意我嘅人就好鍾意，唔鍾意就覺得我氣場太勁囉。」

至於Mischa，十年前她仍在演藝學院就讀，其後組成樂隊Trekkerz：「參加比賽贏咗就加入公司，就係咁直接入咗行。」比陳葦璇早兩年入行的Ｍischa，自然亦有麻木的時候：「十年前左右喺演藝啱啱畢業，自己又鑽研咗聲樂五年，唱流行曲應該冇問題。入咗行先知自己渺小到一粒塵都不如，根本唔可以同行內人去比，所以嗰時做公仔嗰part（《造星III》比賽項目），阿祖（梁祖堯）問我愛唔愛以前嘅自己，我發覺自己係有少少避，但係其實我應該好好感謝以前嗰個我。」

你還是記得你跟我約定吧

昨日的經歷自然影響今天的心態，曾參與40多個大大小小比賽的陳葦璇，依然嚮往比賽時激發出來的鬥心：「我對獎項要求好低，但係每次比賽都想有進步，我好鍾意參加比賽。」Mischa直言比賽是辛苦的事，不想再參賽：「今次已經搵到我想要搵嘅嘢，唔需要下一個比賽。至於頒獎嗰時，我年紀大，無講同啲年輕人鬥，樂壇亦未必似比賽，應該係分享，百花齊放最好，可以inspire（啟發）大家做更多嘢。」

兩人趁住《造星III》帶來的人氣，早前分別推出新歌，陳葦璇更是首次參與作曲及填詞：「《本日終了》同阿Mi（葉巧琳）首《浸浴》嘅概念好相似，2020我覺得好似困住咗喺香港，喺呢個困局入面，我不斷搵緊啲新嘅方法，例如剪短頭髮、學寫歌寫詞、唔理旁人目光參加《造星》，發掘多啲可能性。」現在，兩人回歸「歌手」身份，既然同屬女歌手行列，可會視對方為假想敵？陳葦璇與Mischa異口同聲說：「唔會，我哋都唔同。」

展望未來十年，Mischa直言一定結了婚：「但係我都一定會繼續唱，死嗰日都會唱。」陳葦璇想像35歲的自己，希望仍然可以跳唱：「希望到時唔好喘氣，仲有嗰個energy。」隔開25與36之間的不是11，是青春。年少多好，還有衝撞闖關的勇氣和時間，然而，年紀漸長亦非愁緒，流走的歲月帶來通透、沉穩與自在。

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