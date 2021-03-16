韓流繼續發熱發光，當中繼去年韓片《上流寄生族》揚威奧斯卡後，於昨日公佈的今屆奧斯卡提名中，韓國73歲資深演員尹汝貞憑《農情家園》（Minari）入圍爭最佳女配角，成為韓國首位演員獲提名奧斯卡爭演技獎。而韓國電影振興委員會近日亦向海外電影界公開了「Korean Actors 200」特別網頁，向海外電影界介紹200名在現在和未來代表韓國電影的演員。

每周公佈20人

當中每周將會公開20人，韓國電影振興委員會考慮該演員在過去10年間在韓國電影是否出演高票房作品、是否獲得電影節獎項、獨立電影的貢獻度及全球項目參與度等，來選定200名韓國演員。而首20名公佈的演員包括憑《農情家園》入圍奧斯卡的尹汝貞、同片女星韓藝璃、人氣劇《愛的迫降》女星孫藝珍。

而其他入圍還包括兩大男神宋仲基和金秀賢，以及李秉憲、蘇志燮、朴信惠、羅美蘭、卞耀漢，劉太旿、李荷妮、吳正世、李帝勳、金多美、柳承龍、文素利、高雅星、柳俊烈及朴河宣。

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