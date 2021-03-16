韓國一名40多歲的電視劇編劇，今日跟母親墮樓身亡。據警方透露，今日於韓國時間中午12時左右，兩名女性被發現暈倒於高陽市一山某大廈的花槽。

未發現遺書

據知兩名女性分別是40多歲的電視劇編劇及其70多歲的母親，消防接報後到場，發現二人已經身亡。根據警方透露，檢查過CCTV後，推測二人是墮樓身亡，目前還未有發現遺書，正在調查事發經過，另外，目前亦未知兩人是否在相關的大廈內居住。

另外，去年11月，韓國女諧星朴智宣被發現與母親陳屍家中，終年35歲，消息震驚演藝圈。

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