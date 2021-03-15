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曾國祥《少年的你》競逐最佳國際電影　
反送中紀錄片《不割席》入圍奧斯卡為港人發聲

4小時前

第93屆奧斯卡金像獎頒獎禮將於下月26日舉行，大會於香港時間昨晚公佈提名名單，名單中有不少令港人興奮的消息，其中於最佳紀錄短片獎項，反送中紀錄片《不割席》（Do Not Split）有份入圍，再次將香港的抗爭訊息帶到全世界，為港人發聲。而香港導演曾國祥執導的《少年的你》則入圍競逐最佳國際電影，為港人爭光。另外，備受注目的美籍華裔女導趙婷的話題作《浪跡天地》（Nomadland），也獲三項提名。

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荷李活盛事第93屆奧斯卡金像獎頒獎禮，原定今年2月舉行，因疫情關係延至香港時間下月26日早上舉行，大會昨晚公佈提名名單（提名詳見附表），由美國男星Nick Jonas與印度演員太太喬普拉（Priyanka Chopra）以夫妻檔宣佈提名。

由挪威導演Anders Hammer執導、以反送中為題材的《不割席》，今次有份入圍奧斯卡最佳紀錄短片，對不少香港人都相當鼓舞。《不割席》是一部約30分鐘的紀錄片，講述香港的抗爭如真實戰場一樣，示威者對抗持有武器的警察，而政府卻未有退讓，更通過了北京支持的國安法，今次該片入圍，可將香港的抗爭訊息帶到全世界。

曾國祥興奮獲支持

曾國祥導演的《少年的你》就代表香港角逐最佳國際電影，至於代表台灣的《陽光普照》就未能殺入最終回。曾國祥昨晚回應《蘋果》時表示感到開心和興奮：「好多謝大家支持，好開心呢部戲，喺唔同國家都受到觀眾嘅支持同喜歡，呢樣嘢係自己作為導演好開心嘅一件事，非常多謝參與過呢部戲嘅台前幕後所有兄弟姐妹。」至於由香港導演李哲昕拍攝的抗爭紀錄片《迷航》，最終未能入圍最佳紀錄片提名。

由奧斯卡金像影后法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）主演、美籍華裔女導趙婷的話題作《浪跡天地》早前已揚威78屆金球獎頒獎禮，趙婷更成為首位華人女性的金球導演得主，今次她亦強勢衝擊奧斯卡，以大熱姿態入圍最佳導演，《浪跡天地》亦有份角逐最佳電影及最佳女主角。趙婷近期被翻出曾在訪問中批評中國生活全是謊言，又稱美國現時是她的國家，繼而被小粉紅鬧爆「辱華」，今次以高姿態成為奧斯卡的大熱人選，可能又引起熱話。而其他最佳電影八強中，以《曼克》（Mank）獲十項提名最多，令其導演大衛芬查（David Fincher）亦成最佳導演大熱之一。

安東尼成影帝大熱

影帝提名方面，已故男星「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑Netflix電影《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）提名最佳男主角，有機會在他過身後獲頒奧斯卡首個個人殊榮，其他入圍者還有《曼克》的加利奧文（Gary Oldman）、《爸爸可否不要老》（The Father）的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、《農情家園》（Minari）的韓裔男星Steven Yeun及《金屬之聲》（Sound of Metal）的列斯艾文（Riz Ahmed）。當中年屆83歲的安東尼鶴健士憑《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）於1992年首奪金像影帝，之後每次也跟小金人擦身而過，今次他在《爸爸可否不要老》中扮演患上認知障礙症的主角，演技贏盡讚賞，有望相隔29年再奪奧斯卡最佳男主角。

至於影后方面亦鬥得難分難解，《超犀女王》的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）是今屆大熱之一，還有《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）黑人女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《心碎的女人》（Pieces of a Woman）的雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）、《The United States vs Billie Holiday》的Andra Day。

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