第93屆奧斯卡金像獎頒獎禮將於下月26日舉行,大會於香港時間昨晚公佈提名名單,名單中有不少令港人興奮的消息,其中於最佳紀錄短片獎項,反送中紀錄片《不割席》(Do Not Split)有份入圍,再次將香港的抗爭訊息帶到全世界,為港人發聲。而香港導演曾國祥執導的《少年的你》則入圍競逐最佳國際電影,為港人爭光。另外,備受注目的美籍華裔女導趙婷的話題作《浪跡天地》(Nomadland),也獲三項提名。

荷李活盛事第93屆奧斯卡金像獎頒獎禮,原定今年2月舉行,因疫情關係延至香港時間下月26日早上舉行,大會昨晚公佈提名名單(提名詳見附表),由美國男星Nick Jonas與印度演員太太喬普拉(Priyanka Chopra)以夫妻檔宣佈提名。

由挪威導演Anders Hammer執導、以反送中為題材的《不割席》,今次有份入圍奧斯卡最佳紀錄短片,對不少香港人都相當鼓舞。《不割席》是一部約30分鐘的紀錄片,講述香港的抗爭如真實戰場一樣,示威者對抗持有武器的警察,而政府卻未有退讓,更通過了北京支持的國安法,今次該片入圍,可將香港的抗爭訊息帶到全世界。

曾國祥興奮獲支持

曾國祥導演的《少年的你》就代表香港角逐最佳國際電影,至於代表台灣的《陽光普照》就未能殺入最終回。曾國祥昨晚回應《蘋果》時表示感到開心和興奮:「好多謝大家支持,好開心呢部戲,喺唔同國家都受到觀眾嘅支持同喜歡,呢樣嘢係自己作為導演好開心嘅一件事,非常多謝參與過呢部戲嘅台前幕後所有兄弟姐妹。」至於由香港導演李哲昕拍攝的抗爭紀錄片《迷航》,最終未能入圍最佳紀錄片提名。

由奧斯卡金像影后法蘭絲麥杜文(Frances McDormand)主演、美籍華裔女導趙婷的話題作《浪跡天地》早前已揚威78屆金球獎頒獎禮,趙婷更成為首位華人女性的金球導演得主,今次她亦強勢衝擊奧斯卡,以大熱姿態入圍最佳導演,《浪跡天地》亦有份角逐最佳電影及最佳女主角。趙婷近期被翻出曾在訪問中批評中國生活全是謊言,又稱美國現時是她的國家,繼而被小粉紅鬧爆「辱華」,今次以高姿態成為奧斯卡的大熱人選,可能又引起熱話。而其他最佳電影八強中,以《曼克》(Mank)獲十項提名最多,令其導演大衛芬查(David Fincher)亦成最佳導演大熱之一。

安東尼成影帝大熱

影帝提名方面,已故男星「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)憑Netflix電影《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)提名最佳男主角,有機會在他過身後獲頒奧斯卡首個個人殊榮,其他入圍者還有《曼克》的加利奧文(Gary Oldman)、《爸爸可否不要老》(The Father)的安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)、《農情家園》(Minari)的韓裔男星Steven Yeun及《金屬之聲》(Sound of Metal)的列斯艾文(Riz Ahmed)。當中年屆83歲的安東尼鶴健士憑《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)於1992年首奪金像影帝,之後每次也跟小金人擦身而過,今次他在《爸爸可否不要老》中扮演患上認知障礙症的主角,演技贏盡讚賞,有望相隔29年再奪奧斯卡最佳男主角。

至於影后方面亦鬥得難分難解,《超犀女王》的嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)是今屆大熱之一,還有《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)黑人女星維奧拉戴維絲(Viola Davis)、《心碎的女人》(Pieces of a Woman)的雲妮莎卻比(Vanessa Kirby)、《The United States vs Billie Holiday》的Andra Day。