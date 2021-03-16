日本動畫《鬼滅之刃》大受歡迎，登上大銀幕之作《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，在日本創下史無前例的票房神話，登上當地電影史最高票房冠軍，而從去年10月開畫至今達150天，累積2800萬入場人次，勁收386億日圓（約27.48億港元），尚欠14億日圓（約1億港元）便能衝破400億日圓（約28.48億港元）之關口。片商為進一步催谷票房，會在4月3日起隨戲票附送全新紀念品，要邁向400億大關並非沒可能。同時，《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》亦已定6月16日推出DVD及藍光碟。

至於《新世紀福音戰士新劇場版：終》在日本開畫後大收旺場，一星期累積逾219萬觀看人數，勁收33億日圓（約2.35億港元），登上當地票房冠軍，真人版電影《群青戰記》、愛情片《如花束般的戀愛》分別排在本周亞軍及季軍。《如花束般的戀愛》由有村架純夥拍菅田將暉，上映第七周終破30億日圓（約2.12億港元），曾六度登上票房榜No.1。

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