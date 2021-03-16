台灣名模林志玲23歲師弟張誌軒驚傳猝逝，其胞妹今日在張誌軒的IG限時動態沉痛公佈，「誌軒在3/15深夜運動時，突然感到心臟不適暈倒，在救護車上已無生命徵象，抵達醫院後搶救失敗，很不幸的離開我們了，醫生判定死因是主動脈剝離致血管阻塞」。台灣藝人「小鬼」黃鴻升去年在家中猝逝，解剖鑑定亦是主動脈剝離，造成心因性休克。

張誌軒的模特兒經理人公司凱渥今日在社交官網帖文悼念，「這次，你很調皮地先走一步，從今以後你的身影，停在我們的想念裏。」凱渥接受台灣《蘋果新聞網》訪問表示：「謝謝大家關心，現在就盡力協助家屬辦理後事，公司和家人都非常痛心，就請大家給我們空間。」凱渥透露今早接獲消息，指張誌軒目前有一些雜誌、廣告的拍攝在洽談中，現積極聯絡相關後續處理。

出身於凱渥夢幻之星選拔第九屆的張誌軒，擁有185cm（ 6尺1）身高，私底下熱愛唱歌，時常在IG分享唱歌影片。台灣名模王心恬表示 ：「我看了很難過，因為他是夢幻之星選進來的。雖然沒有常一起工作，但每次回公司他都會在新公司樓下咖啡店幫忙，還會特地跑出來喊學姊好，超級有禮貌的孩子，我很難過沒有看到他在凱渥發光發熱就離開當小天使了，身為學姊覺得真的非常非常遺憾，覺得好像欠了他一個美好的舞台跟未來。」而他的演員好友趙逸嵐、路嘉欣也在FB帖文哀悼，並回憶雙方的相處點滴。

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