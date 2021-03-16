台灣藝人任家萱（Selina）前夫張承中（阿中）與拍拖兩年的金鐘視后尹馨宣佈分手，Selina為前夫送上祝福。

Selina 2016年與張承中（阿中）宣佈離婚，結束5年婚姻，近年Selina享受單身生活自得其樂，而阿中則緋聞不斷，近兩年與現年42歲的金鐘視后尹馨拍拖，近日盛傳二人爭執不斷，協議分手，阿中亦搬離尹馨的愛巢，結束同居關係。台灣《蘋果新聞網》昨日向尹馨求證，她坦言：「在個性磨合上，我們有一些無法克服的問題，彼此也都努力了，因此決定回到朋友的位子，我也祝福他。」

去年4月，尹馨因腎臟腫瘤開刀住院，切除部份右腎，由於疫情下，病人只能有一名照顧者，阿中認為尹馨父母年紀大，不適合待在醫院，阿中負起照顧尹馨的責任，當尹馨熬過大病低潮，一度傳出二人談婚論嫁，然而最終未能結果。兩人數度分合，最後都由尹馨透過阿中家人求和，直到尹馨大病初癒後，依舊摩擦不斷。兩人早於今年1月已傳分手，不過尹馨當時仍想挽回才否認。據知，阿中擔任籃球隊董事長後，工作繁重壓力大，女方無法理解其工作性質，兩人住常發生爭執。

Selina與張承中離婚仍是好友關係，阿中仍協助Selina處理合約問題，Selina得知阿中跟尹馨分手消息，昨日透過經紀公司回應：「祝福阿中。」

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