向來敢言的大馬歌手黃明志因為在執導的電影《你是豬》中，內容提到校園暴力和批判種族政策，遭極端分子向大馬警局舉報而3度被通緝，日前他在社交平台拍片宣佈將會返回大馬自首，更拍攝短片發表道歉聲明。目前黃明志在大馬的酒店隔離中，他表示已經與跟警方約定隔離七天後去bukit Aman自首。

今日凌晨時份，黃明志在社交平台再三解釋回國自首的原因，不過今次他轉移陣地，未月在FB又或者在YouTube Channel出post，反而在IG留言，他直言自己沒有做錯，為甚麼要逃？「很多人問我為甚麼要那麼傻，在這個時候回國自首？通緝令是一輩子的，就算現在不回來，以後一樣要回來，該發生的還是會發生... 這裡是我的家，家裡還有父母在等我。我沒有做錯，為甚麼要逃？」

他又解釋自己有8宗案件在身，當中三次還是「通緝令」：「我都是主動去自首，至少一次都沒有逃過。這也是每次我和我的辯護律師對法官說的point，而每次只要這樣說，他們都啞口無言。如果這次逃了，就變成是我的錯了...」他亦表示連日來都收到很多問候，當中有一些是很久不見、不是很熟的朋友，還有大人物和長輩們的關心和試圖提供協助：「真的謝謝你們，我會堅強面對，也會堅持以藝術創作的形式，去對抗一切不公不義，絕不苟活在強權的打壓之下。」

雖然因為敢言，勇於批判社會現況而惹來不少爭議，不過他表示今次與以往最大的差別是，除了華裔族群以外，全國各族大部份人都支持他，意識到了真正問題所在：「公道自在人心，雖然以前我經常被扭曲被誤解，但我用時間證明了多年來所做的努力是有結果的。也多虧了社交媒體的力量，讓我除了是導演和音樂人之外，也擁有了小小的影響力去改變社會。」

最後他說：「如果萬一我真的出事了，也請大家勇敢地追隨民主自由的意志。只要各族團結一致，用群眾的力量擊垮濫權腐敗和種族政策，那國家才會進步，民主才能抬頭，人們才能得到自由。Malaysia boleh!」

有不少網民留言表示支持，有人説：「我喜歡的歌手有很多，但最佩服的只有『黃明志』！加油～一定沒事的～我們還在等你創造出更多精彩的作品！」「一定要出返嚟！等着你的歌，一個由你未成名已經開始聽你嘅歌的人上。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！