巨聲幫出身的許廷鏗（Alfred），2017年離開星夢唱片轉投華納唱片，取代周柏豪坐正做「華納一哥」，早前更勇奪叱咤男歌手金獎，人氣比在TVB時好多了，不過最近卻有消息傳出他跟華納反目，而華納回覆《蘋果》查詢時，僅回覆：「公司稍後有公佈，其他不回應。」

華納近日在社交平台為旗下歌手於《CHILL CLUB推介榜年度推介20/21》的選舉拉票，竟然隻字不提許廷鏗。至於許廷鏗的社交平台，工作聯絡的一欄，亦由華納轉為自己的電郵。消息指華納歌手上月返公司影family photo時 ，許廷鏗已經沒參與，本月初出席ViuTV樂壇頒獎禮記者會，跟同門歌手沒交流兼分開坐，反而與寰亞歌手好友鄭欣宜一起受訪。

許廷鏗2011年出道時即橫掃四台新人獎，發展比同期巨聲幫得獎者都好，不過有傳當日他是擘面離開星夢，今次又再案件重演，傳出他自從戴上「金獎歌手」光環後，即私下接工作，工作態度變差，更因歌曲問題跟藝人與製作部門不和，而令公司不滿，所以沒幫他在宣傳選舉post中拉票。不過10日前他的歌曲宣傳帖文仍然存在，並無刻意被刪走。

有網民在連登討論區留言反問許廷鏗為何「攞完男金都反枱？」亦有人指他可以繼續做牙醫，當中也有一個自稱是許廷鏗的忠實fans，見過他3、4次後，對他為人好反感。

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