曾獻唱韓片《醜女大翻身》、韓劇《主君的太陽》OST的43歲韓國女歌手Youme，出道19年的她亮相SBS的綜藝節目《姜虎東的飯心》，她自爆已有17年沒有交男友，揚言：「我已經做好了戀愛準備。 」

自爆沒收入

Youme透露雖然她的成名作《Love Is Always Thirsty》大受歡迎，不過因為要填補製作費，所以一直沒有收入。Youme說：「之前沒有說過我的事情，出道10多年了，第一次見到姜虎東哥哥，因為對我很親切，所以我也能夠很舒服地講述我的故事。」

公開招親

Youme又自爆28歲（韓國虛齡）之後的17年間都沒有談過戀愛，讓現場所有人驚訝不已，她無奈說：「以前有可怕的經理人，沒有空閒拍拖。我一直想結婚，請和我相親吧。」Youme自言覺得在某個時期很難見到自己喜歡的人，又補充說：「活動多的時候沒有時間談戀愛，也沒有太多時間出去見人。」對於公開「相親」，連在香港做闊太的圈中好友金晶恩都有聯繫她，Youme說：「聽說姐姐很喜歡看這個節目，所以有問我是否真的要相親？同時又表示希望以後能聽到我戀愛的消息，我就表示我已經準備好了。」

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