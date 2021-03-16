曾以趙碩之師妹身份出道、現年33歲的尹蓁晞（Yumi），於2008年以𡃁模身份入行，在娛樂圈浮沉多年，曾與周秀娜前度陳偉成（Avis）拍拖，又曾失控暴肥，最近努力減磅，並表示會考健身教練牌。ViuTV最近趁疫情舉辦《最後一屆口罩小姐選舉》真人騷，早前40強名單曝光，當中報稱現年33歲、任職模特兒的40號佳麗，有指就是Yumi。

出賽前脫腳

節目為保持神秘感，參賽佳麗全程戴口罩上陣，並將身份保密。在參賽照片中，40號佳麗身材出眾，外形似足身材34F的Yumi，網民對其身材非常留意，連Yumi的好友馮鎵瀠（Naomi）和許嘉浩（Karl）亦留言表示認出是Yumi，Yumi初時留言回應堅稱自己沒有參賽，之後又指自己已經退出。40號佳麗在ViuTV公佈的參選照，與Yumi在IG的日常生活相對照下，發現其佩戴的頸鏈吊墜一模一樣，就連其鎖骨附近有癦的位置亦相同，在難以否認下，Yumi只有低調回應：「已經退出」。

40號「口罩小姐」，報稱33歲任模特兒，身高173厘米，體重57公斤（約125磅），三圍34、27、35吋，而Yumi於本年1月出席公開活動時表示，受到疫情影響，專注養生，稍後會考健身教練牌，Yumi說：「身體比以前好咗好多，一星期做3、4次運動，飲食會控制卡路里，體重56公斤（約123磅）。」不過，不少網民留言指她誇張身材有修圖之嫌，又笑稱是「最後一屆奶罩小姐選舉」。

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