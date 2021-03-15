33歲日本重磅女星渡邊直美，憑住親民又搞笑的形象獲得網民及觀眾支持，近年她進軍國際，宣佈4月起將撤出日本螢光幕，多個綜藝節目及固定演出均已請辭，之後她會長駐美國，而渡邊直美兩年前已在曼哈頓購入100萬美元的單位自住，方便專心發展海外市場。

渡邊直美屬影視圈紅人，廣告代言及片約接踵而至，簡直是豬籠入水，正身在日本的她，日前穿粉紅色衛衣襯牛仔褲現身停車場，由外型到氣場也充滿壓迫感，渡邊直美登上其座駕Porsche 911，除有女助手跟出跟入外，更有男司機隨時候命，不過渡邊直美的龐大身軀上車時就稍有困難，當成功上車後即開車離去。

渡邊直美參演的日本片《反轉三角志》和真人版電影《約定的夢幻島》終在港上映，當中《約定的夢幻島》改編自全球熱銷2500萬冊的懸疑驚悚漫畫，該片重現原著漫畫中的「鬼世界」，特地選在福島縣的國家古蹟「天鏡閣」與長野縣「入笠高原牧場」取景，片中孤兒們生活在宛如國外的深山森林中，正是在海拔近2000公尺的入笠高原拍攝，飾演克羅妮修女的渡邊直美，因劇情需要必須跟住童星們在山坡上來回奔跑，她有次跑到一半滑倒，慘摔翻了兩圈，讓拍攝隊伍當堂嚇呆，點知渡邊直美站起身即哀號大嗌：「我踩到狗屎了，還好沒沾到嘴上。」結果爆笑全場。

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